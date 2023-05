Marszałek Senatu: nie ma historii Żydów bez historii Polski  

W czwartek w Senacie odbywa się konferencja pt. "Polska i Izrael - wspólne korzenie i wartości. 75. rocznica niepodległości Państwa Izrael" z udziałem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Marszałek podkreślił, rozpoczynając konferencję, że "nie ma historii Żydów bez historii Polski". "Tak samo, jak nie ma dziejów Polski, bez społeczności żydowskiej od tysiąca lat zamieszkującej nasze ziemie" - dodał.

Grodzki podkreślił, że "losy obu narodów splotły się w ciągu wieków nierozerwalnie". "W XVI i XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się domem dla najliczniejszej społeczności żydowskiej w ówczesnym świecie, gdzie Żydzi mogli kultywować swoje tradycje i obyczaje, pielęgnować kulturę i rozwijać życie duchowe" - powiedział marszałek Senatu.

Jak dodał, "duża część z nich czuła się jednocześnie Żydami i Polakami". "Przez kolejne stulecia wnosili znaczący wkład w podwaliny państwa polskiego, rozwój gospodarczy tych ziem, kształtowanie się polskiej kultury i nauki również przelewali krew za wolną i niepodległą Polskę" - zaznaczył Grodzki.

Zwrócił uwagę, że "ten świat tętniących życiem społeczności żydowskich polskich miast i miasteczek, bogatej kultury i kolorytu nagle gwałtownie przestał istnieć w wyniku zagłady, zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa dokonanej na narodzie żydowskim w czasie II wojny światowej, której nie da się w pełni opisać słowami".

"Wielu Polaków stanęło wówczas po stronie dobra, pomagając naszym współobywatelom. Dlatego jesteśmy winni hołd wszystkim sprawiedliwym wśród narodów świata, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów z Holocaustu i wszystkim ofiarom nieludzkiego bestialstwa i zbrodni nazistowskich" - powiedział marszałek Senatu.

Przypomniał, że Senat RP ustanowił rok 2023 rokiem Pamięci bohaterek i bohaterów Getta warszawskiego. "W okolicznościowej uchwale oddaliśmy hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i do dziś lub do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady" - powiedział Grodzki.

"Pragnę zapewnić, że Senat RP będzie kontynuował wysiłki na rzecz dialogu i zbliżenia między naszymi narodami. Będziemy inicjować i wspierać działania służące rozwojowi współpracy, w tym relacji parlamentarnych między Polską, a Izraelem oraz pielęgnowaniu wspólnej spuścizny i polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego" - podkreślił marszałek Senatu.

Głos zabrał też zdalnie przewodniczący Knesetu Amir Ohana, który dziękował za to wyjątkowe wydarzenie i za serdeczne wyrazy wsparcia dla Izraela w Senacie RP. "To nie jest wcale oczywiste, że parlament innego kraju organizuje wydarzenie mające na celu świętowanie mojego kraju. Świadczy to o sile relacji pomiędzy naszymi krajami - i ku mojej osobistej radości - między naszymi parlamentami" - zaznaczył Ohana.

"Pragnę zapewnić, że zależy nam na rozwoju współpracy w świetle globalnych wyzwań przed którymi stoją nasze kraje. W imieniu Knesetu pragnę podziękować za państwa wsparcie dla Izraela i wyrazić nadzieję, że nasze relacje będą się dalej umacniać przez kolejne 75 lat" - dodał przewodniczący Knesetu.