Do Strefy Gazy wjechało 808 ciężarówek z pomocą humanitarną

Dochodzi jednak do zbrojnych incydentów.

808 ciężarówek z pomocą humanitarna wjechało do Strefy Gazy w środę, czyli w czwartym dniu rozejmu między Izraelem a palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas - powiadomiło Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

OCHA powołała się na informacje władz izraelskich oraz gwarantów porozumienia o zawieszeniu broni: Stany Zjednoczone, Egipt i Katar.

Umowa o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem określa, że każdego dnia pierwszej fazy porozumienia, czyli w ciągu sześciu tygodni, do Strefy Gazy powinno wjeżdżać co najmniej 600 ciężarówek z pomocą, w tym 50 - z paliwem. Połowa transportu ma być dostarczona do północnej części Strefy Gazy.

Według danych Agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA) w grudniu ub. roku do Strefy Gazy wjechały 2892 ciężarówki z pomocą. Jej dystrybucja utrudniona jest jednak przez grasujące na palestyńskim terytorium gangi i rabusiów.

***

Według przedstawicieli izraelskiej armii, mimo obowiązującego zawieszenia broni, w Strefie Gazy wciąż dochodzi do incydentów zbrojnych. W wyniku strzelaniny zginął jeden Palestyńczyk.

Według rzecznika izraelskiej armii, pomimo zawieszenia broni w Strefie Gazy w środę kilkakrotnie dochodziło do incydentów z udziałem uzbrojonych zamaskowanych Palestyńczyków. Zginęła jedna osoba. Według wojskowych był to bojownik organizacji terrorystycznej "Islamski Dżihad". Izraelscy żołnierze oddawali strzały ostrzegawcze, aby powstrzymać zamaskowanych potencjalnych napastników.

Strona izraelska oświadczyła, że armia jest zdeterminowana, aby dotrzymać porozumienia w sprawie zawieszenia broni, które weszło w życie w minioną niedzielę, a także będzie podejmować wszelkie środki w celu zapobieżenia zagrożeniom dla żołnierzy.

W środę wojska izraelskie zgodnie z osiągniętymi porozumieniami wycofały swoje pojazdy z miasta Dżabalija w północnej części Strefy Gazy - poinformowała agencja dpa. Wojsko opublikowało materiał filmowy przedstawiający kolumnę czołgów opuszczającą teren w pobliżu ogrodzenia granicznego