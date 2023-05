Ruszyła rejestracja prac w konkursie Rodzina Roku  

Głównym przesłaniem kampanii Rodzina Roku jest zauważenie i wsparcie małżeństwa oraz rodziny. Organizatorzy projektu chcą podkreślić, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla młodego pokolenia.

Fundacja „Być Bardziej” zachęca wszystkie rodziny w Polsce do wzięcia udziału i wykonania jednej z prac: filmowej, plastycznej lub literackiej do hasła „Wolny czas spędzamy razem”. Ten temat powinien towarzyszyć wszystkim rodzinom w tworzonych pracach konkursowych.

Kampania Rodzina Roku jest odpowiedzią na badania CBOS, z których wynika - jak mówi ks. Andrzej Sikorski z Fundacji „Być Bardziej”- że na pierwszym miejscu wśród wartości (z wynikiem 80 proc.) w styczniu 2019 roku badani postawili szczęście rodzinne. Jednak w Polsce rozwodzi się już co trzecie małżeństwo: średnio co roku orzeka się od 64 tys. do 67 tys. rozwodów, a w tym samym czasie związek małżeński zawierało około 195 tys. narzeczonych.

Ksiądz Sikorski z niepokojem podkreśla, że kryzys instytucji małżeństwa i także rodziny się pogłębia. W pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce było więcej rozwodów, niż ślubów: zawarto przeszło 13 tys. małżeństw, a rozpadło się aż 16 tys.

Hasłem II edycji kampanii Rodzina Roku są słowa: „Wolny czas spędzamy razem”. - W ten sposób chcemy kształtować pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a także zachęcić rodziny do posiadania więcej dzieci - wyjaśnia ks. Andrzej Sikorski, organizator kampanii.

Rodzina Roku Jak wziąć udział w konkursie Rodzina Roku 2023?



- Wszyscy ludzie na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z najbliższymi. Potrzebujemy miłości, bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, a także słów i czynów, skierowanych do nas, które te wartości wyrażają. Nasz życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Często pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, dzieci. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin - zauważa kapłan.

Wszystkie nadesłane prace mają także zachęcić inne rodziny do wcielania dobrych praktyk przedstawianych przez rodziny konkursowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać jedną z trzech form - filmowa, literacka lub plastyczna - i przygotować swoją pracę pokazującą własną rodzinę, następnie zarejestrować się i wykonaną pracę wraz z opisem rodziny przesłać przez specjalny formularz zgłaszający znajdujący się na stronie rodzinaroku.pl TUTAJ. Pod tym adresem znajduje się także regulamin i opis konkursu. Prace można zgłaszać do 26 czerwca.