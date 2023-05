Papież pozdrawia uczestników Spotkania Młodych na Polach Lednickich  

Zwracając się do polskich pielgrzymów papież powiedział: "Wypraszając dla każdego z was obfitość darów Ducha Świętego, zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię. Myślą ogarniam także młodzież, która w pierwszą sobotę czerwca zgromadzi się na Polach Lednickich na Spotkaniu Młodych pod hasłem +Idź za Barankiem+".

"Niech refleksja nad tajemnicą Eucharystii pomoże wszystkim na nowo wybrać Chrystusa i przyjąć go do swojego serca. Niech Bóg błogosławi to spotkanie" - mówił Franciszek Polakom.

W ostatnim dniu maja, poświęconego Matce Bożej, papież powiedział także: "Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu zawierzamy tych, którzy są doświadczeni przez wojnę, zwłaszcza drogą i udręczoną Ukrainę, która bardzo cierpi".

Pozdrawiając grupę młodzieży z Arezzo w Toskanii, Franciszek wyraził wdzięczność dla tych, którzy - jak dodał - "pochodząc z Ukrainy i Rosji oraz innych krajów ogarniętych wojną, postanowili nie być wrogami, ale żyć jak bracia".

"Niech wasz przykład rozbudzi postanowienie pokoju we wszystkich, także tych, na których spoczywa polityczna odpowiedzialność. I to powinno skłonić nas, by jeszcze bardziej modlić się za udręczoną Ukrainę, by być blisko".

W kolejnej katechezie na temat gorliwości apostolskiej papież przedstawił postać świętego Mateusza Ricciego (1552-1610), włoskiego misjonarza z zakonu jezuitów, który dotarł do Chin.

Podkreślił, że jego droga do Pekinu trwała 18 lat i składała się z czterech etapów.

"Dzięki wytrwałości i cierpliwości oraz niezachwianej wierze Mateusz Ricci zdołał pokonać trudności i niebezpieczeństwa, nieufność i przeciwności" - dodał.

Wskazywał, że jego wykształcenie, znajomość chińskich zwyczajów oraz języka budziły zainteresowanie i podziw, a wiedza matematyczna i astronomiczna przyczyniła się do owocnego spotkania kultury i nauki Zachodu oraz Wschodu.

"Najgłębszą motywacją wszystkich jego wysiłków było głoszenie Ewangelii" - zaznaczył papież.

Stwierdził też: "Jego umiłowanie narodu chińskiego, wyrażające się konkretnie w przyjaźni, serdecznie odwzajemnianej przez Chińczyków, pozostaje trwałym źródłem inspiracji nie tylko dla relacji między Kościołem katolickim i Chinami, ale także między kulturą zachodnią i chińską - po to, by mężczyźni i kobiety w każdym kraju mogli żyć jak bracia i siostry".