Tylko do końca maja można zgłosić swój udział w Światowych Dniach Młodzieży za pośrednictwem polskiego systemu zapisów. Wydarzenie, w którym weźmie udział papież Franciszek, odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 1-6 sierpnia pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

Jak informuje Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, od 1 czerwca nie będzie już możliwe rejestrowanie w makrogrupach polskich w systemie portugalskim. W systemie polskim rejestrujemy się w celu przekazania informacji do KBO ŚDM o organizowanej grupie. Rejestracja bezpośrednio w systemie lizbońskim będzie możliwa do 26 lipca.

Wiadomo, że do Lizbony pojedzie nawet 25 tys. Polaków, w tym ponad 17 tys. zarejestrowanych w polskim systemie, najwięcej z archidiecezji krakowskiej i warszawskiej oraz diecezji warszawsko-praskiej. Towarzyszyć im będzie 365 księży i sióstr zakonnych oraz 21 biskupów.

Spotkanie centralne katolickiej młodzieży z całego świata w Lizbonie tradycyjnie już zostanie poprzedzone Dniami w Diecezjach. Odbędą się one od 26 do 31 lipca. Pielgrzymów z całego świata przyjmie wówczas 17 portugalskich diecezji, w tym dwie obejmujące tereny wyspowe.

Łącznie w polskim i lizbońskim systemie rejestracji do udziału w Światowych Dniach Młodzieży zapisało się nieco ponad 17 tys. osób, ale liczba Polaków w Lizbonie może sięgnąć 25 tys., bowiem do listy z diecezji doliczyć trzeba jeszcze młodzież polskiego pochodzenia rejestrującą się w innych krajach oraz tych, którzy zostali zapisani np. w ramach międzynarodowych wspólnot czy duszpasterstw zakonnych. Tak uczynili np. franciszkanie czy oblaci.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk przewiduje w rozmowie z KAI, że ta liczba raczej nie ulegnie już znaczącej zmianie. - Największe zapisy są już za nami, ale oczywiście nie wiadomo czy ktoś nie zdecyduje się w ostatniej chwili - mówi.

Krajowe Biuro ŚDM szacuje, że pod skrzydłami zakonów, ruchów i stowarzyszeń katolickich w Dniach Młodzieży weźmie udział ponad 2600 osób, a młodzież polonijna przybędzie w liczbie 1700 osób.

W przypadku rejestracji diecezjalnych z informacji KBO ŚDM wynika, że najwięcej młodych pojedzie do Lizbony z archidiecezji krakowskiej (1970), archidiecezji warszawskiej (1200) i diecezji warszawsko-praskiej (800).

Na ŚDM z młodymi będzie ponadto 365 księży i sióstr zakonnych oraz 21 biskupów. Ogółem polska społeczność na ŚDM może być 4. lub 5. pod względem liczebności.

Istotną rolę pełnią zawsze podczas ŚDM wolontariusze. Ich rekrutacja trwała przez ostatni rok - wiadomo, że z Polski pojedzie 350 osób (w wolontariacie lizbońskim będzie to ok. 300 osób, w wolontariacie polskim ok. 50).

Polacy pojadą do Portugalii w 89 grupach autokarowych, 271 samolotowych i 2 rowerowych a prywatnymi środkami transportu wyruszy 86 grup.

Koszt osobowy dwutygodniowego pobytu w Portugalii - tzn. obejmującego udział w Dniach w Diecezjach oraz tygodniowych wydarzeniach w Lizbonie oraz przeloty - to około 4 tys. zł.

Młodzież zbiera pieniądze na wyjazd m.in. dzięki organizowanym przez siebie kwestom i środkom uzyskanym z działalności przyparafialnych kafejek. ŚDM-owiczów wspiera też czasem skromnymi środkami lokalny samorząd. - Bardzo też pomagają kurie diecezjalne, które wspierają młodych np. w zakupie pakietu polskiego - dodaje ks. Koprianiuk.

Finałem polskich przygotowań będzie tzw. krajowe posłanie młodzieży na ŚDM w Lizbonie, które odbędzie się 17 czerwca na Jasnej Górze. Będzie mieć ono formułę spotkania informacyjnego, liturgicznego i modlitewnego. Mszy św. przewodniczyć będzie i wygłosi homilię bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, który pełnił też funkcję sekretarza generalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Młodzież zgromadzi się w Bastionie św. Barbary (naprzeciwko Sali o. Kordeckiego) o godz. 10.30. Spotkanie rozpocznie się omówieniem szczegółów organizacyjnych, w tym kwestii zakwaterowania, ubezpieczenia, poruszania się po Lizbonie. Przedstawione zostaną projekty polsko-polonijne ("Polska Lizbona"), korzystanie z mediów społecznościowych, treści katechez i działania zespołów animacyjnych. Nie zabraknie czasu na naukę hymnu Światowych Dni Młodzieży oraz przypomnienie hymnów z Panamy i Krakowa.

Na spotkaniu przedstawiony też zostanie programu Festiwalu Młodych w Lizbonie, na który złożą się koncerty, widowiska taneczne, spektakle, rozgrywki sportowe, pokazy filmowe, konferencje i spotkania ewangelizacyjne w kościołach – wszystko podczas wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Będzie to swoista prezentacja polskości i polskiej młodzieży wobec innych grup uczestniczących w ŚDM.