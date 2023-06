W komunikacie wydanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, w czwartym dniu po operacji, czytamy, że ekipa medyczna informuje, iż pooperacyjny przebieg Papieża Franciszka jest regularny. Prowadzi fizjoterapię i kontynuuje niewielki ruch. Rano obejrzał w telewizji niedzielną Mszę i przyjął Eucharystię. Następnie udał się do niewielkiej kaplicy przynależącej do papieskiego apartamentu w szpitalu, gdzie odmówił Anioł Pański. Po południowej modlitwie maryjnej Franciszek zjadł obiad wspólnie z osobami, które mu w tych dniach towarzyszą. Byli wśród nich lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy oraz watykańscy żandarmi czuwający nad bezpieczeństwem Ojca Świętego.

Papież zrezygnował dziś ze spotkania z wiernymi i publicznego odmówienia modlitwy z balkonu rzymskiego szpitala na prośbę zespołu lekarskiego. Profesor Sergio Alfieri, który operował Franciszka zalecił mu całkowite unikanie obciążania brzucha po to, by kuracja pooperacyjna mogła przebiegać prawidłowo, a Papież przystał na takie rozwiązanie. Wciąż nie wiadomo, jak długo pozostanie w szpitalu; być może przez cały następny tydzień. Lekarze poprosili go, by rekonwalescencję po trzygodzinnym zabiegu chirurgicznym odbył częściowo w klinice. Papieskie audiencje odwołane są do 18 czerwca.