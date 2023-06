Papież na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych  

Obecność osób starszych daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, który strzeże swych korzeni – napisał Papież w ogłoszonym dziś Orędziu na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W tym roku przypada on 23 lipca, a zatem tuż przed Światowym Spotkaniem Młodych. Franciszek apeluje do młodzieży, by przed wyjazdem do Lizbony odwiedzili swych dziadków, zaś starszych ludzi prosi, by towarzyszyli młodym modlitwą.

Oba wydarzenia łączy też obrany przez Franciszka temat. ŚDM koncentrują się na postawie Maryi, która po zwiastowaniu udaje się z pośpiechem do swej starszej kuzynki Elżbiety, by pomóc jej w ostatnich miesiącach ciąży. Natomiast temat dnia dziadków to słowa zaczerpnięte z Magnificat, modlitwy, którą wypowiada Maryja podczas spotkania z Elżbietą: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”.

Franciszek zauważa, że to ewangeliczne wydarzenie pokazuje nam, iż Bóg błogosławi każdemu owocnemu spotkaniu między pokoleniami. On pragnie, aby jak Maryja z Elżbietą, młodzi radowali serca starszych i czerpali mądrość z ich doświadczeń życiowych. Nade wszystko zaś chce, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samym sobie, abyśmy nie spychali ich na margines życia, co niestety zdarza się dziś nazbyt często.

Pan ufa – dodaje Papież - że młodzi spotykając się z nimi, przyjmą wezwanie do pielęgnowania pamięci i rozpoznają w nich dar przynależności do większej historii. Przyjaźń osoby starszej pomaga młodemu człowiekowi nie sprowadzać życia do teraźniejszości i pamiętać, że nie wszystko zależy od jego zdolności. Z kolei dla osób starszych obecność osoby młodej otwiera nadzieję, że to, co przeżyli, nie zostanie utracone, a ich marzenia zostaną zrealizowane.

Franciszek zwraca też uwagę na styl Bożego działania. To, co najważniejsze, nie dokonuje się w jednej chwili, ale rozwija się i dojrzewa w czasie. Ci, którzy skupiają się na tym, co doraźne, na korzyściach, które trzeba osiągnąć natychmiast, tracą z oczu działanie Boga. Jego plan miłości obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, łącząc różne pokolenia. Od młodych wymaga to wyjścia poza doraźność, od starszych zaś nie rozpamiętywania słabnących sił i nie żałowania utraconych możliwości.

Dlatego Franciszek zachęca, by młodzi i starsi nie pozbawiali się nawzajem swego towarzystwa. Prosząc osoby starsze o modlitwę za młodych, a w szczególności za uczestników ŚDM, zapewnia, że oni są odpowiedzią Boga na ich prośby, owocem tego, co zasiali, znakiem, że Bóg nie opuszcza swego ludu, ale zawsze go odmładza.