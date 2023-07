Lubię być pomocna, na co dzień w szkole, a w czasie wakacji jestem zawsze otwarta na pomoc wobec innych. Nie wiek człowieka jest tu decydujący, ale przede wszystkim gotowość do służby innym – powiedziała Polskifr.fr dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu przy parafii św. Genowefy Monika Korchel, która wybiera się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w roli wolontariuszki.

ŚDM rozpoczną się za dwa tygodnie, a do wydarzenia przygotowują się także młodzi Polacy z Francji.

Dla Moniki Korchel nadchodzące Światowe Dni Młodzieży będą już czwartymi, na które wybiera się jako wolontariuszka. Podstawowym zadaniem wolontariuszy jest pomoc uczestnikom w jak najlepszym przeżyciu spotkania młodzieży z całego świata pod przewodnictwem Papieża. „Wolontariusze przyjeżdżają wcześniej, żeby przyjąć młodych ludzi przybywających do Lizbony, przygotować dla nich bazę noclegową, również wszelkie oznaczenia oraz trasy poruszania się” – wyliczyła wolontariuszka z Paryża. Zadaniem wolontariuszy jest również oznaczenie punktów żywieniowych oraz rozdysponowanie bonów i biletów wejściowych na wydarzenia modlitewne i uroczystości. Ważna jest ponadto koordynacja i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

Chociaż na ŚDM przyjeżdżają młodzi mówiący w różnych językach, zdaniem Moniki Korchel „komunikacja nie stanowi ogromnego problemu, kiedy mamy rożnego rodzaju pomocne narzędzia do tego i nie jest tu wymagany obowiązkowo język portugalski czy angielski. Można bowiem bez żadnego problemu poradzić sobie przy pomocy istniejących już i funkcjonujących nowoczesnych technologii”.

Na Światowe Dni Młodzieży wybierają się także młodzi Polacy z Francji. „Jesteśmy młodymi w różnych kategoriach wiekowych. Niektórzy z nas są już studentami, pochodzącymi z różnych parafii polskich regionu paryskiego. Mamy różne zainteresowania, różne osobowości, ale łączy nas jeden, wspólny cel – wyjazd i przeżycie w jak najlepszy sposób zbliżających się ŚDM” – powiedział Polskifr.fr Samuel, jeden z uczestników.

Samuel zaznaczył, że najważniejszym punktem przygotowań do ŚDM było przygotowanie duchowe, czyli „przebywanie razem na wspólnej modlitwie, spotykanie się, omawianie prawd wiary chrześcijańskiej oraz gromadzenie wiedzy, która przyda się podczas ŚDM”. Jednocześnie podkreślił znaczenie integracji grupy przed wspólnym wyjazdem. „Z drugiej strony należało zintegrować się z grupą i temu pomogły różne zabawy organizacyjne, tańce, spotkania, które po prostu miały nas zintegrować ze sobą i stworzyć miłą atmosferę, abyśmy mogli do Lizbony pojechać jako jedna scalona grupa” – powiedział Samuel.

Młodzież z Francji jedzie na ŚDM, żeby spotkać się z Papieżem Franciszkiem i rówieśnikami z całego świata, ale też podjąć próbę rozwiązania swoich problemów w duchu wiary. „Każdy z nas zaniesie do Lizbony swoje własne pytania, swoje własne problemy, na które będzie szukał rozwiązania i będzie szukał również otuchy, w panującej atmosferze wiary i zaufania” – zaznaczył Samuel.

„Jest bardzo przyjemnie wiedzieć, że nie jest się samym na tym świecie, że jest taki ktoś, kto ma te same zainteresowania, co ty” – podkreśliła młoda Polka z Francji, która wybiera się do Lizbony. „Jest to fajne też, że są inne osoby na tym świecie, które wierzą tak samo jak my i wierzą w Boga i to po prostu dodaje siły i wzmacnia, byśmy tak dalej trwali, nie wstydzili się, i żebyśmy modlili się tak dalej, bo nie jesteśmy sami, jesteśmy jedną rodziną” – dodała.

„Na ŚDM w Lizbonie jadę, aby pogłębić moją wiarę w Chrystusa i spotkać młodzież, która jak ja wierzy w Chrystusa i poznać jak wiara wpływa na ich codzienne życie” – powiedział Aleksander z parafii św. Genowefy w Paryżu.

„My się bardzo cieszymy, że możemy pojechać na ŚDM, ponieważ jest to okazja dla nas, by spotkać nowych ludzi, którzy pochodzą z innych krajów i odnowić naszą relację z Bogiem” – powiedziała inna uczestniczka reprezentująca francuską Polonię. „Wydaje mi się, że Portugalia to jest bardzo ładne miejsce, więc na pewno Lizbona też przypadnie nam do gustu” – dodał młody Polak z Francji.

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży wpisują się w cykl rozpoczęty przez św. Jana Pawła II. Dotychczas to wydarzenie gościło w Polsce dwa razy: w Częstochowie w 1991 r. i w Krakowie w 2016 r. Ostatnie ŚDM odbyły się w Panamie w 2019 r.