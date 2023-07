Eparchia (diecezja) Odeska Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego potępiła i nazwała „aktem terrorystycznym” uszkodzenie należącej do niej katedry Przemienienia Pańskiego w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Odessę.

„Eparchia odeska potępia ten akt terrorystyczny przeciwko głównej świątyni i duchowemu sercu Odessy, wokół której mieszkają cywile i która w żaden sposób nie jest związana z obiektami wojskowymi” - podały służby prasowe eparchii w oświadczeniu. Rosyjska rakieta uderzyła w centralny ołtarz, częściowo niszcząc budynek katedry i sufity trzech niższych pięter, znacznie uszkadzając dekorację wnętrz i ikony oraz całkowicie niszcząc pomieszczenia biurowe w dolnej części katedry. Ranny został również strażnik katedry.

Rosyjski atak rakietowy na Odessę zniszczył częściowo XVIII w. cerkiew katedralną, największą świątynię w mieście, należącą do Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego(!).



W 1936 cerkiew zniszczyli bolszewicy, odbudowano ją w 2005. Zostanie odbudowana i teraz, ale Odessa nie zapomni. pic.twitter.com/3Pr9llzIqw — Wojciech Konończuk (@W_Kononczuk) 23 lipca 2023

Komentując to wydarzenie zwierzchnik związanego z Konstantynopolem Kościoła Prawosławnego Ukrainy, metropolita Epifaniusz przekazał kondolencje wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku nocnego rosyjskiego ataku w Odessie. „A wszystkim tym, którzy nadal uważają Gundiajewa [patriarchę Rosji i Wszechrusi – przyp. KAI] za swojego duchowego przywódcę, zwłaszcza tutaj na Ukrainie, życzę, aby ujrzeli światło i w końcu przestali oddawać się złu” – stwierdził metropolita Epifaniusz. Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Ukrainy nazwał zniszczenie katedry manifestacją satanistycznego zła „rosyjskiego świata”. Przypomniał również, jak katedra została konsekrowany i zainaugurowana otwarta przez Cyryla.

Одеса..

Слів немає

Юнеско вже "озабочено"? pic.twitter.com/xY7OaAqCCg — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) 23 lipca 2023

„W 2010 roku zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Gundiajew, otworzył tę katedrę z wielką pompą. A teraz ci, których on nadal błogosławi, aby prowadzili wojnę przeciwko Ukrainie, wysyłają rakiety i inną broń zniszczenia do Odessy, do innych miast i wiosek Ukrainy, aby zabijać i niszczyć.

Błogosławieństwo Gundiajewa jest przekleństwem, jego słowa są usprawiedliwieniem dla bezprawia, a jego działania są służbą imperium zła” – stwierdził metropolita Epifaniusz.

La principale cattedrale ortodossa di #Odessa. Fondata nel 1794, distrutta da Stalin nel 1936, ricostruita da #Ucraina indipendente e nuovamente distrutta questa notte da attacco #Russia sul centro di #Odesa, patrimonio mondiale @UNESCO

Era uno dei miei luoghi del cuore a Odessa pic.twitter.com/omjLguQXpw — nello scavo (@nelloscavo) 22 lipca 2023

