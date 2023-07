Papież: Kościół potrzebuje młodzieży, by się nie zestarzeć  

"Kościół potrzebuje młodzieży, by się nie zestarzeć" - powiedział papież Franciszek w przesłaniu wideo, w którym zachęcił do modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one z jego udziałem na początku sierpnia w Lizbonie. Watykan opublikował w czwartek przesłanie papieża z intencjami modlitw na sierpień.