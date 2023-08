Turcja. Konwertyta nowym biskupem pomocniczym dla Anatolii  

Antuan Ilgit urodził się w tureckiej rodzinie w bawarskim Hersbruck. Po powrocie rodziny do Turcji w 1994 roku studiował ekonomię w Ankarze. Po ukończeniu studiów odbył służbę wojskową w Ankarze i tam w 1995 roku rozpoczął zgłębianie wiary chrześcijańskiej. Przeszedł na katolicyzm z islamu w 1997 r. 1 listopada 2005 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Genui we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 2010 r. w kościele Gesù w Rzymie z rąk kardynała Giovanniego Lajolo. Tydzień później odprawił swoją pierwszą Mszę św. w kościele św. Teresy z Lisieux w Ankarze. Jest pierwszym jezuitą posiadającym obywatelstwo tureckie. Od 2013 r. posiada podwójne obywatelstwo: tureckie i włoskie.

Pracował m.in. jako wikariusz generalny i kanclerz Wikariatu Apostolskiego Anatolii; był też koordynatorem ds. młodzieży i duszpasterstwa powołań w Episkopacie Turcji.

Jako biskup pomocniczy Antuan będzie wsparciem dla wikariusza apostolskiego Anatolii, jezuity 75-letniego bp. Paolo Bizzettiego. Wikariat apostolski Anatolii obejmuje wschodnią połowę Turcji, ma swoją siedzibę w mieście Iskedrun nad Morzem Śródziemnym. Według oficjalnych danych, w tej jednostce kościelnej na wschodzie i południu Turcji żyje mniej niż 2 tys. katolików, natomiast w zachodniej połowie kraju żyje ponad 10 tys. katolików.

Poprzednikiem bp. Bizzetiego i przewodniczącym episkopatu Turcji był od 2004 roku włoski kapucyn Luigi Padovese. 3 czerwca 2010 roku zamordował go w jego siedzibie w Iskedrunie osobisty kierowca biskupa. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i dialog z islamem hierarcha przygotowywał się do wyjazdu na Cypr, gdzie miał spotkać się z papieżem Benedyktem XVI.