Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie w sprawie sytuacji wokół przemówienia Ojca Świętego do rosyjskiej młodzieży katolickiej:

Fragment przemówienia Ojca Świętego podczas ogólnorosyjskiego spotkania młodzieży katolickiej w dniu 25 sierpnia 2023 roku wywołał wielkie niezrozumienie i ból wśród wiernych naszego Kościoła na Ukrainie i za granicą. Niewątpliwie przemówienie to było ogólnie wsparciem pasterza dla swoich wiernych, duchowego ojca dla swoich dzieci. Jednak wzmianka o "wielkiej Rosji", z jej wielką kulturą i człowieczeństwem, niestety świadczy o dalszym istnieniu mitu humanizmu i wielkości państwa, które od dziewięciu lat prowadzi krwawą i brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Te wypowiedzi są dla nas bolesne i niepokojące. Jako Kościół i społeczeństwo ukraińskie odrzucamy i uważamy za niedopuszczalne wszelkie przejawy poparcia dla "rosyjskiego świata", który przyniósł tyle bólu i cierpienia naszej ziemi i naszym rodzinom. Jesteśmy przekonani, że, jak wcześniej oświadczono, papież nie popiera imperializmu i jego agresywnych planów i zrobi wszystko, co możliwe, aby je powstrzymać. Biorąc pod uwagę i pamiętając wszystko, co papież Franciszek zrobił i robi dla Ukrainy, nie mamy wątpliwości co do jego wsparcia dla naszego narodu.

Wyraża to poparcie nieustannie i głośno, nie pozwalając światu zapomnieć o cierpiącym narodzie ukraińskim. Jesteśmy przekonani, że takie nieporozumienia są spowodowane brakiem odpowiedniego dialogu między papieżem a Ukrainą, na poziomie kościelnym i dyplomatycznym. Mamy nadzieję, że reakcja ukraińskiego społeczeństwa na powyższe słowa pomoże naprawić sytuację teraz i uniknąć nieporozumień w przyszłości. Wzywamy naszych wiernych i ludzi dobrej woli, aby nie ograniczali się do poszczególnych wypowiedzi Ojca Świętego, ale dostrzegali jego solidarność z Ukrainą w jego działaniach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku i darach Ducha Świętego dla niego, aby jego słowa przyniosły ratunek i zostały zrozumiane przez wszystkich.

Bp Witalij Skomarowski

Przewodniczący Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie

29 sierpnia 2023 roku

Czytaj także: Papież i Wielka Rosja