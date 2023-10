Włochy. Jak parafia pomaga studentom  

Do wynajęcia dla studentów spoza stolicy Lombardii parafia w Zogno przekazała... 60 mieszkań w korzystnej cenie. Jak pisze Luca Bonzanni w „Avvenire”, największym włoskim dzienniku katolickim, to nie nowa inicjatywa parafii, ale w tych czasach nabrała ona szczególnej wartości. Mieszkania zostały przepisane na parafię ok. 30 lat temu, a znajdują się w dwóch kamienicach na obrzeżach dzielnicy Isola w Mediolanie.

Zogno jest oddalone od Mediolanu o ok. 60 km , podróż do stolicy regionu – w zależności od dnia, pory i środka transportu – trwa od godziny do trzech. I to właśnie „swoim” studentom (i z okolic Zogno oraz doliny Brembana i Bergamo) parafia chce ułatwić życie, oferując im mieszkania w cenie 250 euro miesięcznie, czyli sporo poniżej cen rynkowych. W każdym z mieszkań może mieszkać do trzech młodych ludzi, w zależności od powierzchni lokalu.

„Z tej możliwości od lat korzystają pokolenia młodych z naszej okolicy, którzy zdecydowali się studiować w Mediolanie. Od nas jest bardzo trudno dostać się tam publicznymi środkami transportu” – tłumaczy ks. Simone Pelis, dyrektor oratorium w Zogno. „A teraz, gdy nasilił się problem i trwa debata o trudnościach w znalezieniu lokum, te wieści rozchodzą się pocztą pantoflową”. Kapłan zastanawia się też, jak wesprzeć młodych nie tylko w relacjach z innymi studentami, ale także duszpastersko. Niektórzy z nich, pozostając związani z parafią, pomagają w letnim centrum rekreacyjnym jako animatorzy nieletnich lub pomagając im w nauce. „Chcielibyśmy zaoferować im coś więcej, coś w rodzaju towarzyszenia” – zastanawia się ks. Pelis.

Kapłan dodaje, że w czasach szalejących cen nie brakuje głosów, iż parafia mogłaby zrobić „lepszy użytek” z mieszkań w dobrym punkcie Mediolanu. „My jednak jesteśmy przekonani o dobru wynikającym z naszej inicjatywy i usług, które oferujemy w cenach kontrolowanych. Chcemy nadal gwarantować tę szansę młodym pochodzącym z naszej doliny”.

