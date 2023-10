Od 2018 r. w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - 19 października - obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto przypomina o roli, jaką odegrali duchowni w obronie oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.

W ramach obchodów 18 października, w sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na stołecznym Żoliborzu, o godz. 19.00 odbędzie się debata poświęcona aktualności nauczania kapelana Solidarności. Wezmą w niej udział: bp prof. Michał Janocha - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, red. Marcin Przeciszewski - redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, prof. Paweł Skibiński - wicedyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz młodzież ze Szkół Letnich ks. Jerzego Popiełuszki.

W 39. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. W czasie liturgii wierni będę modlić się o kanonizację męczennika - poinformowało w komunikacie przekazanym PAP Muzeum Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu oraz Sanktuarium Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Zapowiedziano, że w uroczystości wezmą udział przedstawiciele rodziny Popiełuszków. "Będą również przedstawiciele rządu, samorządów, reprezentacje regionów i zakładów pracy, NSZZ Solidarność, służb mundurowych, instytucji publicznych, a także środowisko przyjaciół i współpracowników księdza Jerzego" - czytamy w komunikacie.

Msza rozpocznie się od procesji do grobu męczennika przy dźwiękach dzwonu "Jerzy" poświęconego w 1987 r. przez Jana Pawła II.

Przed liturgią i po niej przy grobie męczennika składane będą wieńce.

W ciągu dnia, od godziny 11.00 do 16.00 oraz po mszy św., dostępna będzie dla wiernych kaplica, w której złożone są relikwie: sutanna, koszula oraz przedmioty, jakie w momencie śmierci miał ze sobą kapelan Solidarności"

22 października w Domu Amicus odbędzie się finał konkursu piosenki patriotycznej imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki organizowany przez IPN Białystok oraz "Wieczór Świadków", podczas którego o męczenniku opowie s. Krystyna Włodarska, która była świadkiem jego procesu beatyfikacyjnego.

Od 20 do 22 października, w sanktuarium na stołecznym Żoliborzu, odbędzie się zjazd młodzieży ks. Jerzego Popiełuszki pod hasłem "Ludzi zdobywa się otwartym sercem a nie zaciśniętą pięścią", organizowany we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Wydarzenia objęte są patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy, partnerem wydarzenia będzie Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko od 1980 r. był duszpasterzem "Solidarności" i ludzi pracy. W czasie stanu wojennego odprawiał comiesięczne msze święte za ojczyznę, gromadzące wokół kościoła św. Stanisława Kostki wielotysięczne tłumy. Występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania przez propagandę komunistów i prowokacji ze strony bezpieki.

Ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 r. do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r. Zgromadził około miliona osób.

Papież Benedykt XVI, 6 czerwca 2010 r., zaliczył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem "Solidarności". Parafia św. Stanisława Kostki jest głównym miejscem kultu duszpasterza ludzi pracy.