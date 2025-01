Archidiecezja Łódzka Kard. Ryś śpiewa kolędę na Orszaku Trzech Króli | Łódź 2025



Orszak trzech króli w Łodzi, podobnie jak w latach ubiegłych, przeszedł ul. Piotrkowską, jednak z powodu remontu świątyni przy pl. Wolności, msza św. rozpoczynająca obchody pod przewodnictwem metropolity łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia odprawiona została w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża - stamtąd też wyruszyli kolędnicy.

W homilii kardynał Ryś mówił, że Święto Objawienia Pańskiego to uroczystość, która "przełamuje ludzki egoizm i zabieganie wyłącznie o własne szczęście".

"Takie szczęście nikomu tak naprawdę szczęścia nie daje; ani radości, ani nadziei. Jeśli chcesz mieć prawdziwą radość, prawdziwe szczęście, otwórz się na wszystkich, z którymi możesz tę radość i szczęście dzielić" - zaznaczył metropolita łódzki.

Kardynał zachęcał, by oprócz wesołego świętowania wędrówka w orszaku przyniosła uczestnikom poważniejszą refleksję "na miarę jednego z najważniejszych świąt w tradycji Kościoła, Święta Objawienia Pańskiego". Kapłan zwracał uwagę, że Bóg objawił się za pomocą gwiazdy; tą gwiazdą może być każdy, kto przyjął Jezusa i potrafi przekazywać swoją wiarę innym.

"Nadzieja musi być dzielona nawet z tymi, których na co dzień uważasz za swoich przeciwników. Pan mówi, że nadzieja jest wtedy prawdziwa, kiedy dotyczy wszystkich. Dzisiaj jest uroczystość, która wzywa do niesłychanego otwarcia serca. Abyś się chciał ucieszyć, że możesz być razem z ludźmi, o których do tej pory myślałeś - to są moi wrogowie" - podkreślił hierarcha.

Po mszy przed kościołem uformował się orszak, w którym oprócz duchowieństwa i wiernych pojawili sie przedstawicele lokalnych władz, m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W rolach królów Kacpra, Melchiora i Baltazara niosących małemu Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę wystąpili studenci z seminariów duchownych pochodzący z Afryki, Brazylii i z Polski; każdy z nich miał własny dwór złożony z tysiąca najmłodszych uczestników uroczystości odzianych w peleryny w kolorach zielonym, niebieskim i czerwonym.

Do orszaku, w którym drogę do Betlejem zaaranżowanego przed łódzką katedrą wskazywały anioły i archanioły, dołączyły tysiące łodzian. Na siedmiu scenach rozlokowanych na trasie przejścia kolędników aktorzy amatorzy rozegrali jasełkowe scenki, w których tradycja mieszała się ze współczesnością, np. Herod zachęcał do pracy w swojej korporacji.

Zwieńczeniem wedrówki było złożenie pokłonu Nowonarodzonemu Jezusowi przed łódzka katedrą. Tam także zaplanowano wspólne kolędowanie z zespołem Pectus.

Tradycją łódzkich orszaków jest akcja charytatywna - Dar dla Nowonarodzonego. Beneficjentami tegorocznej zbiórki, która rozpoczęła się jeszcze przed 6 stycznia, będą Diecezjalna Szkoła Podstawowa i Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie, których budynki uległy zniszczeniu w wyniku wrześniowej powodzi - zalany został cały jeden ich poziom.

Jak wynika z informacji przekazanych przez dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasza Kopytowskiego, dotychczas zebrano 37 tys. zł, ale Caritas chce zgromadzić 200 tys. zł, bo na tyle oszacowano potrzeby remontowe obu szkół. Zbiórka wciąż trwa - prowadzona była nie tylko wśród uczestników orszaku i koncertu przed katedrą, ale także przez stronę internetową orszakwlodzi.pl i na wyznaczony rachunek Caritas w Łodzi z dopiskiem "dar dla nowonarodzonego".

W poprzednich latach w ramach "Daru dla Nowonarodzonego" wierni zbierali fundusze dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci "Łupkowa" i dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Łodzi, dla dzieci z zespołem Downa i dotkniętych biedą najmłodszych mieszkańców Libanu. W ubiegłym roku, podczas trzeciej z kolei zbiórki, zebrano ponad 119 tys. zł, za które powstał plac zabaw dla podopiecznych "Ochronki Bałuckiej" - prowadzonego od 93 lat przez siostry salezjanki domu dziecka.