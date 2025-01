Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia będzie przebiegał pod hasłem "Czy wierzysz w to?". W stolicy zaplanowano 10 nabożeństw. Pierwsze w kościele ewangelicko-reformowanym, a centralne 23 stycznia w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia będzie przebiegał pod hasłem "Czy wierzysz w to?". Słowa te nawiązują do dialogu Jezusa z Martą po śmierci jej brata Łazarza w Ewangelii św. Jana (J 11,17-27).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest organizowany co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych diecezjach czy miastach czas wydarzeń ekumenicznych ograniczony jest do jednego nabożeństwa, w innych wydłuża się do kilku tygodni, a jeszcze inne wybierają z ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych świętowanych najczęściej w niedzielę.

W tym roku centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce odbędzie się 23 stycznia w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali członkowie wspólnoty monastycznej Bose w północnych Włoszech.

"W tym roku przypada 1700. rocznica pierwszego chrześcijańskiego soboru ekumenicznego w Nicei niedaleko Konstantynopola. Obchody te stanowią wyjątkową okazję do refleksji i świętowania wspólnej wiary wyrażonej w credo sformułowanym podczas tego soboru. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2025 stanowi zaproszenie do czerpania z tego wspólnego dziedzictwa i głębszego wniknięcia w wiarę, która wciąż pozostaje żywa i owocna oraz jednoczy wszystkich chrześcijan" - napisali organizatorzy.

Podjęte zostaną następujące tematy: "Ojciec: wszechwładny Stwórca", "Stworzenie jako dzieło Boga", "Wcielenie Syna", "Misterium Paschalne: wcielenie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa", "Duch Święty, dawca życia i radości", "Kościół: Wspólnota wierzących", "Chrzest w śmierci i zmartwychwstaniu Pana", "Oczekiwanie na Królestwo Boże i życie przyszłe".

W Warszawie w tym roku odbędzie się 10 nabożeństw ekumenicznych. Zainauguruje je 18 stycznia modlitwa w kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności 76. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18.00 - przekazał referent ds. jedności chrześcijan w diecezji warszawsko-praskiej ks. Sławomir Kielczyk.

Następne zaplanowano kolejno: 19 stycznia o godz. 18.00 w kościele starokatolickim mariawitów pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy; w poniedziałek 20 stycznia o godz. 16.00 w bazylice rzymskokatolickiej katedralnej pw. Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika, gdzie w nabożeństwie weźmie udział bp Romuald Kamiński; we wtorek 21 stycznia o godz. 18.00 w katedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52; w środę 22 stycznia o godz. 19.00 w rzymskokatolickim kościele prowadzonym przez Wspólnotę Chemin Neuf pw. Opatrzności Bożej, ul. Księdza Piotra Skargi 2 w Warszawie-Wesołej; 24 stycznia o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-metodystycznym pw. Dobrego Pasterza na placu Zbawiciela 6; w sobotę 25 stycznia o godz. 18.00 w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha przy ul. Szwoleżerów 4; w niedzielę 26 stycznia o godz. 16.00 w dom zakonnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Sowińskiego 17 w Legionowie i 30 stycznia o godz. 17.30 w parafii św. Marcina w Kościele katolickim.

Ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostaną przekazane na pomoc osobom, które ucierpiały wskutek powodzi na Dolnym Śląsku.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu obchodzonym w Kościele katolickim w Polsce 17 stycznia, a kończy się w przeddzień Dnia Islamu, który w Kościele katolickim w Polsce przypada 26 stycznia.