Od dzisiaj można składać podanie do pracy w Watykanie przez nową stronę Sekretariatu ds. Ekonomii. W tym miejscu będą się pojawiać informacje o wakujących stanowiskach i o kwalifikacjach potrzebnych do aplikowania na nie.

Jak tłumaczy prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii Maximino Caballero Ledo, jest to część reformy zachodzącej w Watykanie. „Centralne zagadnienie reformy ekonomicznej dotyczy personelu i […] jest to jedna z najbardziej skomplikowanych reform do wykonania, także dlatego że aby wcielić reformę w życie i wypełnić misję Stolicy Apostolskiej, potrzeba osób z właściwymi kompetencjami, motywacją i nade wszystko ze zmysłem etycznym”.

Nowa strona Sekretariatu ds. Ekonomii zawiera także informacje o normach, które regulują kontrolę watykańskich finansów.