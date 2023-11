Plan papieskiej podróży do Dubaju  

Opublikowano plan podróży apostolskiej do Dubaju. Franciszek przemówi do uczestników konferencji klimatycznej COP 28, a także otworzy Pawilon Wiary.

Papież wyruszy z rzymskiego lotniska Fiumicino 1 grudnia o godz. 11.30 i dotrze do Dubaju o 20.25 czasu lokalnego. W sobotę 2 grudnia o godz. 10.00 Franciszek będzie miał przemówienie do uczestników konferencji COP28, po czym zarówno przed, jak i po południu odbędzie serię prywatnych spotkań. W niedzielę o godz. 9.00 Papież otworzy Pawilon Wiary, po czym powróci do Rzymu.

Pełny plan:

Piątek 1 grudnia 2023 r.

RZYM - DUBAJ

11.30 - Wylot z rzymskiego lotniska Fiumicino do Dubaju

20.25 - Przylot na międzynarodowe lotnisko w Dubaju; powitanie Ojca Świętego

Sobota 2 grudnia 2023 r.

DUBAJ

10.00 - Przemówienie papieskie na COP 28

10.30 - Przedpołudniowe prywatne spotkania

15.30 - Popołudniowe prywatne spotkania

Niedziela 3 grudnia 2023 r.

DUBAJ - RZYM

09.00 - Inauguracja Pawilonu Wiary

10.15 - Pożegnanie Ojca Świętego na międzynarodowym lotnisku w Dubaju

10.45 - Odlot

14:40 - Przylot do Rzymu