Odpust zupełny przed żłóbkiem w świątyni franciszkańskiej  

Aby uzyskać odpust wierni muszą ponadto wypełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., odmówić modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz dowolną w intencjach papieża.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Można go ofiarować za siebie albo za zmarłego.

Więcej informacji: https://www.ofmconv.net/pl/indulgenza-plenaria-nellottavo-centenario-del-natale-di-greccio/