Ponad 60 migrantów utonęło u wybrzeży Libii  

Do tragedii doszło w sobotę. Na pokładzie łodzi, która wypłynęła z Zuwary na zachodnim wybrzeżu Libii, było 86 osób. Większość ofiar pochodziła z Nigerii oraz Gambii, a także innych krajów afrykańskich.

Wśród ofiar są kobiety i dzieci. 25 ocalałych osób zostało przewiezionych do ośrodka zatrzymań w Libii, gdzie otrzymały pomoc medyczną. Według IOM, stan ocalałych jest dobry.

