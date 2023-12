Od 16 lat z badań CBOS wynika, że Polacy podkreślają wymiar rodzinny świąt Bożego Narodzenia.

"Dla 62 proc. Polaków Boże Narodzenie to w pierwszej kolejności święto rodzinne. Co piąty ankietowany traktuje je, jako przede wszystkim przeżycie religijne (19 proc.) zaś dla co dziesiątego (10 proc.) to miła tradycja, a dla co dwudziestego (5 proc.) wypoczynek i przerwa od pracy" - podał CBOS.

Niezależnie od zmian w postrzeganiu świąt Bożego Narodzenia, wiele zwyczajów wigilijnych jest wciąż kultywowanych w polskich domach w równym stopniu, co ćwierć wieku temu.

"Niezmiennie prawie wszyscy Polacy składają sobie w Wigilię życzenia (98 proc.), spożywają tradycyjne potrawy wigilijne (98 proc.), dzielą się opłatkiem (97 proc.), a także przystrajają choinki (96 proc.) - wskazuje CBOS.

Z badań wynika także, że większość Polaków traktuje święta, jako okazję do wymiany życzeń z krewnymi i znajomymi (91 proc.), przygotowywaniu prezentów pod choinkę (91 proc.), wysyłaniu życzeń świątecznych (85 proc.), a także przygotowywaniu dodatkowego nakrycia na stole dla niespodziewanego gościa (83 proc.).

W porównaniu do lat poprzednich zmniejszył się udział badanych zachowujących post w Wigilię (78 proc., spadek o 5 punktów procentowych wobec 2021 r. i o 17 punktów względem pierwszego pomiaru z 1998 roku).

Według CBOS, 59 proc. badanych odmawia w Wigilię modlitwę lub odczytuje odpowiedni fragment Pisma Świętego (spadek o 11 punktów względem 1998 r.), 57 proc. przystępuje do spowiedzi (spadek o 12 punktów względem 2015 r., kiedy po raz pierwszy o to zapytano), a 54 proc. respondentów bierze udział w pasterce (spadek o 26 punktów względem końca lat dziewięćdziesiątych).

Na zbliżonym poziomie utrzymał się natomiast udział ankietowanych śpiewających kolędy (73 proc.), odwiedzających groby bliskich (70 proc. - wzrostem od 1998 r., kiedy to odsetek ten wynosił 58 proc.), osób przygotowujących zwyczajową liczbę potraw wigilijnych (61 proc.) czy zapraszających na Wigilię osobę samotną lub ubogą (28 proc.).

Na pytanie, czy tegoroczne święta w ich rodzinie będą równie dostatnie jak poprzednie, 79 proc. ankietowanych stwierdziła, że "tak", co jak zauważa CBOS - "stanowi 7-punktowy wzrost w stosunku do 2021 roku".

Spadł również o 6 punktów procentowych względem poprzedniego pomiaru (z 23 proc. do 17 proc.), odsetek badanych przewidujących święta mniej dostatnie.

"Udział ankietowanych przewidujących święta bardziej dostatnie niż w ubiegłym roku zawsze był niski, jednak obecnie jest niższy niż kiedykolwiek i wynosi 2 proc." - wskazał CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Badanie przeprowadzono metodami: CAPI, CATI oraz CAWI. Zrealizowano je w dniach od 28 listopada do 12 grudnia 2023 r. na próbie liczącej 961 osób (w tym: 56,8 proc. metodą CAPI, 31,1 proc. - CATI i 12,1 proc. - CAWI).