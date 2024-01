Papież napisał wstępy do dwóch książek o. Kijasa  

W krótkim czasie Ojciec Święty opracował przedmowy do dwóch książek tego autora. Wcześniej, także w 2023 roku, wychodziła bowiem jego pozycja „Reguła i życie”. Bez starań o. Kijasa Franciszek napisał do niej wstęp, gdy jej tekst pokazał mu pewien włoski ksiądz diecezjalny. I, jak podaje polski franciszkanin w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, historia nie skończyła się na jednej przedmowie.

Papieski wstęp do książki o. Kijasa OFMConv o Regule św. Franciszka

„Kiedy otrzymałem wstęp do książki o Regule, nie sądziłem, że można ewentualnie prosić o wstęp do drugiej pozycji, więc temu samemu kapłanowi mówię, iż ukończyłem też tekst o Greccio i oddałem go do druku. A on mówi: «Ale to możemy poprosić Ojca Świętego, żeby również napisał wstęp do [książki o] Greccio, tym bardziej, że temat jest mu bardzo bliski, również w nawiązaniu do jego wcześniejszego listu o szopce betlejemskiej». A ja na to, iż nawet przez myśl mi nie przeszło, by prosić Papieża o kolejny wstęp do kolejnej książki. A on mówi: «Nie, ja porozmawiam z Ojcem Świętym, bo temat jest mu niezwykle bliski. I zobaczymy, jaka będzie reakcja». I byłem potem u świętej Marty, otrzymując od Papieża wstęp do tej książki o Greccio (…). Jestem więc wdzięczny i zauroczony, że mimo różnych obowiązków i innych jeszcze elementów Papież raczył stworzyć wstęp do tekstu, który napisałem.“