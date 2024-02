Strona zgloskrzywde.pl w nowej odsłonie  

Po kilkuletnich doświadczeniach pracy na rzecz Osób Skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym Fundacja Świętego Józefa publikuje nową, rozszerzoną wersję strony internetowej zgloskrzywde.pl jako konkretne narzędzie do wspierania nie tylko dla osób pokrzywdzonych, ale także ich bliskich i organizacji, które na co dzień mają kontakt z osobami bezbronnymi.

Nie zamykamy oczu na problem społeczny – problem wykorzystywania seksualnego. Nie uciekamy od tematu bezpieczeństwa dzieci. Nie głuchniemy, gdy osobom bezbronnym dzieje się krzywda – takie intencje podkreśla Fundacja Świętego Józefa, publikując nową wersję strony internetowej zgloskrzywde.pl. Jednocześnie dodaje, że ta strona ma być kolejnym narzędziem, by współdziałać nie tylko z Kościołem, ale także rodzicami, instytucjami i społeczeństwem w tej kwestii. Fundacja od roku komunikuje chęć wspólnego działania w kampanii #RazemByPomagać, do której kilkanaście dni temu wyemitowano również spot promocyjny.

Zauważ, zgłoś, pomagaj

Opublikowana dziś nowa wersja strony internetowej zgloskrzywde.pl nie jest internetowym formularzem do zgłaszania krzywdy. Jest miejscem w sieci, które dostarcza informacji, jak zgłosić wykorzystanie – co wskazuje jej nazwa – ale nie jest to jej jedyna funkcja.. Warto pamiętać, że wykorzystanie seksualne to krzywda, która dzieje się poza naszymi oczami. Tym większej potrzeba świadomości i wiedzy, by zareagować. Zauważenie niepokojących zachowań osoby dorosłej, która otacza dziecko i odpowiednia reakcja może uchronić je przed krzywdą. Odczytanie sygnałów, które wysyła dziecko krzywdzone, może z kolei przerwać wykorzystanie, a natychmiastowa pomoc uchroni je przed długoletnią traumą.

„ZAUWAŻ niepokojące sygnały” to podstrona, na której odbiorca może przyjrzeć się bliżej niepokojącym objawom, które świadczą o wykorzystaniu seksualnym małoletniego. Często brakuje wiedzy o tym, czym jest wykorzystanie, nie mamy świadomości, że brak kontaktu fizycznego nie oznacza, że do niego nie doszło. „ZGŁOŚ wykorzystanie seksualne” to drugi etap strony, który w sposób merytoryczny próbuje zachęcić Osobę Skrzywdzoną do ujawnienia krzywdy. Na tyle, na ile jest to możliwe przez pośrednictwo nośnika elektronicznego, Fundacja podejmuje wspierające działania poprzez komunikaty do Osoby Skrzywdzonej. Zwraca się także do tych, którzy o takiej krzywdzie mogą wiedzieć i doradza, jak można działać, nie będąc specjalistą. Ostatnie hasło strony głównej zwraca się bezpośrednio do Osoby Skrzywdzonej i tej, która chce ją wspierać: „POMOC. Nie jesteś sam” – tu z łatwością można uzyskać informacje, gdzie szukać wsparcia w instytucjach państwowych i kościelnych, jak towarzyszyć Osobie doświadczonej krzywdą na tle seksualnym oraz w jaki sposób sama Fundacja Świętego Józefa oferuje pomoc, która – jak sama wskazuje – jest potrzebna szerzej, niż może się wydawać.

Dla Kościoła i społeczeństwa ważne jest budowanie świadomości

„Każdy z nas może mieć w swoim otoczeniu osobę zranioną, która nie ujawniła swojej krzywdy i sama mierzy się z jej konsekwencjami. Dlatego potrzebna jest wrażliwość i wiedza, by właściwie zareagować, wesprzeć i pokierować w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy. Chcemy, by Osoby Skrzywdzone poczuły na nowo kontrolę nad swoim życiem, by mogły czuć się bezpiecznie. Mamy nadzieję, że strona zgloskrzywde.pl również będzie w tym pomagała. Budowanie świadomości i edukowanie jest ważne zarówno dla Kościoła, jak i całego społeczeństwa” – mówi ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.



W merytorycznym przygotowaniu strony brali udział specjaliści z zakresu psychologii i prawa. Konsultowana była również z Osobami Pokrzywdzonymi, które od lat przekuwają swoje traumatyczne doświadczenia w podstawę niesienia pomocy. W całościowym tworzeniu strony brało udział 16 osób, by każdy szczegół był przemyślany i dostosowany do odbiorcy, który zapoznaje się z tak delikatnym tematem.

Dramat społeczny

Zgloskrzywde.pl pochyla się nad problemem wykorzystania seksualnego w całym społeczeństwie. „Chcemy wyznaczać kierunek działań nie tylko pomocowych, ale także edukacyjnych i prewencyjnych. Wykorzystanie seksualne jest dramatem społecznym. Każdego dnia powtarzamy «Działamy razem, by pomagać», ale pomagać nie tylko wtedy, gdy zadzieje się coś po ludzku strasznego. Pomagać każdego dnia, budując świadomość i tworząc środowisko bezpieczne małoletnim. Wierzymy, że edukacja i prewencja są tym, co scali różne środowiska w ochronie osób bezbronnych, bo przecież każdy zasługuje na bezpieczeństwo i pomoc” – mówi Marta Titaniec, Prezeska Fundacji Świętego Józefa.

Ujawnienie krzywdy to podstawowy krok, by móc otrzymać niezbędną pomoc, a zgłoszenie wykorzystania seksualnego jest niezbędne, by znaleźć sprawiedliwość. Strona zgloskrzywde.pl zachęca Osoby Skrzywdzone, by szukały wsparcia i podaje namiary na instytucje, które udzielają pomocy skrzywdzonym. Znajdują się na niej także wskazówki dla osób, które dowiadują się o krzywdzie innych. Są tu podstawowe informacje o tym jak zareagować, a czego nie robić, by nie pogłębiać traumy Osoby Skrzywdzonej. Jest też przypomnienie o prawnym obowiązku zgłoszenia.