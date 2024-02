Charakter pokutny Środy Popielcowej i obowiązek postu ścisłego 14 lutego można pogodzić ze świętowaniem walentynek - powiedział PAP duszpasterz akademicki ks. Paweł Korbin. Jak zaznaczył, wszystko zależy od inteligencji i roztropności zakochanych. Wśród możliwości wskazał wyjście do teatru, kina czy na koncert.

W tym roku Środa Popielcowa, w którą katolików obowiązuje post ścisły, przypada 14 lutego, czyli w tzw. walentynki, kiedy Kościół wspomina postać św. Walentego, patrona zakochanych.

"Można spokojnie pogodzić charakter pokutny tego dnia i post ścisły ze świętowaniem" - powiedział PAP duszpasterz kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, ks. Paweł Korbin.

"Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni Wielki Post - czas, w którym wierni wezwani są do nawrócenia, czyli przemiany swojego życia. Charakter pokutny tego dnia i towarzyszący mu post ścisły, czyli trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta, nie są celem samym w sobie, ale środkiem, który ma uzmysłowić wiernym wartość Wielkiego Postu z punktu widzenia ich wiary" - zwrócił uwagę duchowny.

Jak zaznaczył, warto tego dnia skoncentrować się na osobie Jezusie Chrystusie, który dał świadectwo prawdziwej miłości, a nie na tym, czego nam nie wolno.

Według duszpasterza akademickiego, "tegoroczna zbieżność dat może być na przykład okazją dla zakochanych do rozmowy o wierze, sensie życia czy rozumieniu ascezy, zwłaszcza, że autentyczna miłość w związku to nie tylko +motyle w brzuchu+, ale także uczenie się kompromisów, wyrzeczenia, jakiejś ofiary z samego siebie". "Wiara może nam w tym pomóc" - dodał.

Zaznaczył, że "wspólna kolacja nie łamie w Środę Popielcową przepisów Kościoła katolickiego o poście ścisłym". "Wszystko zależy od inteligencji i roztropności zakochanych" - powiedział.

"Dobrze spędzony wieczór nie musi oznaczać wspólnej kolacji przy suto zastawionym stole. Równie dobrze można wyjść razem do teatru, kina czy na koncert muzyki poważnej". To, czy zachowamy pokutny charakter tego dnia zależy od tego, na jaki spektakl, film czy koncert pójdziemy" - zwrócił uwagę ks. Korbin. "Część największych utworów w historii muzyki powstało z inspiracji religijnych. W związku z tym, udział w koncercie może być bardzo dobrym wstępem do rozpoczęcia Wielkiego Postu" - ocenił.

"Zgodnie z przepisami liturgicznymi w Wielkim Poście nie wolno stawiać kwiatów przy ołtarzu, natomiast spokojnie można je wręczyć drugiej połówce świętując w ten sposób walentynki" - zwrócił uwagę duszpasterz.

Jako jedną z alternatyw ks. Korbin zaproponował przełożenie świętowania walentynek na inny dzień.

Zgodnie z kanonami Kodeksu prawa kanonicznego - w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, czyli trzy posiłki dziennie, w tym tylko jeden do syta. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy wierni powyżej 14 lat, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 lat.

W Środę Popielcową nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy św., ale Kościół zaleca udział w eucharystii ze względu na jej pokutny charakter. W czasie liturgii dokonuje się obrzędu posypania głów popiołem. Towarzyszą mu dwa wezwania: "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Św. Walenty żył w III w. i był biskupem Terni w Umbrii. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.