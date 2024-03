Ukraina skutecznie pozbawiła Rosję inicjatywy na Morzu Czarnym, zmuszając Flotę Czarnomorską do przyjęcia postawy defensywnej i wycofania się do wschodniej części tego akwenu; umożliwiło to Ukrainie zwiększenie eksportu drogą morską do poziomów sprzed wojny - przekazał w niedzielę brytyjski resort obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej napisano, że na początku wojny na Ukrainie rosyjska Flota Czarnomorska zachowywała zdolność poruszania się po całym Morzu Czarnym, w tym - co szczególnie istotne - w jego północno-zachodniej części. Jednak w efekcie ukraińskich sukcesów w użyciu asymetrycznych środków walki, takich jak różnego rodzaju pociski kierowane i łodzie bezzałogowe, Flota Czarnomorska została kilkakrotnie zmuszona do ponownej oceny gotowości do ryzyka (http://tinyurl.com/mtjczzdf).

Ukraina sięgnęła po te metody w obliczu braku tradycyjnej marynarki wojennej - podkreślono w raporcie.

Dodano, że skoordynowane ukraińskie ataki na lądzie i morzu spowodowały w Rosji wzrost świadomości zagrożeń, co zmusiło jednostki Floty Czarnomorskiej do przeniesienia swoich głównych obszarów aktywności do wschodniej części Morza Czarnego. Kolejne udane ukraińskie ataki skłoniły Rosjan do przyjęcia pozycji defensywnej, a niedawne wydarzenia, takie jak zatopienie okrętów Iwanowiec i Cezar Kunikow, doprowadziły do zdymisjonowania już drugiego dowódcy Floty Czarnomorskiej od czasu rozpoczęcia wojny.

"Pomimo że Rosja utrzymuje zdolność do uderzania na Ukrainę przy pomocy okrętów, które znajdują się w relatywnie bezpiecznej wschodniej części Morza Czarnego, jest coraz bardziej oczywiste, że defensywna postawa (agresora), przyjęta w celu złagodzenia efektów niekonwencjonalnego podejścia Ukrainy do wojny na morzu, nie działa jak planowano" - oceniono.

Podkreślono, że na poziomie strategicznym to podejście pozbawiło Rosję zdolności do zakłócania morskich szlaków handlowych Ukrainy, a od czasu upadku Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej strona ukraińska zdominowała zachodnią część Morza Czarnego. To zaowocowało zwiększeniem eksportu jednostronnym korytarzem humanitarnym, w efekcie czego jest on dziś wyższy, niż w czasie obowiązywania Inicjatywy Zbożowej i wrócił do poziomów sprzed wojny.