Francja: Parlament wpisze dziś aborcję do konstytucji  

Obie izby francuskiego parlamentu zbiorą się dziś o 15.30 w Wersalu na wspólnym posiedzeniu, podczas którego wpiszą aborcję do konstytucji. Tym samym Francja stanie się pierwszym państwem świata, w którego ustawie zasadniczej będzie zawarte prawo do aborcji.

Wynik posiedzenia wydaje się formalnością, gdyż do przyjęcia tej zmiany w konstytucji wymagane jest trzy piąte głosów. Tymczasem obie izby już wcześniej zaaprobowały ją znacznie większą większością: Zgromadzenie Narodowe stosunkiem głosów 493 za do 30 przeciw, zaś Senat – 267 do 50.

Przedmiotem zmiany jest wpisanie nowego paragrafu w artykule 34 konstytucji o treści: „Ustawa określa warunki korzystania z przysługującej kobiecie swobody dobrowolnego przerwania ciąży”.

Konferencja Biskupów Francji w opublikowanej kilka dni temu nocie „ze smutkiem” przyjęła głosowanie senatorów. Podkreśliła, że aborcja jest zamachem na ludzkie życie, dlatego nie może być postrzegana jedynie z punktu widzenia praw kobiet.

Przewodniczący episkopatu, abp Éric de Moulins-Beaufort i dwaj wiceprzewodniczący – abp Vincent Jordy oraz bp Dominique Blanchet zauważają, że Francja jest jedynym krajem w Europie, w którym wzrasta liczba aborcji. Zwracają uwagę, że wielu parlamentarzystów zagłosuje za przyjęciem tego tekstu w przekonaniu, że wzmacniają ustawę podstawową, a całkiem sporo ze wstydu i pod presją. Podejmują w tej sytuacji apel ruchów katolickich o post i modlitwę.

„Jako katolicy zawsze będziemy sługami życia wszystkich, od poczęcia do naturalnej śmierci, budowniczymi szacunku dla każdej istoty ludzkiej, która zawsze jest darem dla wszystkich innych, wspierali tych, którzy decydują się zachować swoje dziecko nawet w sytuacjach trudnych - i szukali nowych sposobów, aby to czynić - i otaczać szacunkiem i współczuciem tych, którzy uciekli się do aborcji. Pokornie i żarliwie prośmy o łaskę, byśmy mogli to czynić. Przede wszystkim módlmy się, aby nasi współobywatele na nowo odkryli smak życia, jego dawania, przyjmowania, towarzyszenia mu oraz posiadania i wychowywania dzieci” - napisało kierownictwo Konferencji Episkopatu Francji.