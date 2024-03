Papież: ofiar nadużyć trzeba wysłuchiwać!  

Przemówienie Franciszka odczytał z powodu odczuwania przez Papieża skutków ostatniego przeziębienia o. Pierlugi Giroli. W tekście wskazano na przykład Jezusa. On stał się nam niezwykle bliski w swoim Wcieleniu i w swojej Męce. I Jego postawę należy naśladować.

„W naszej kościelnej posłudze ochrony, bliskość z ofiarami nadużyć nie jest abstrakcyjnym pojęciem: to bardzo konkretna rzeczywistość, na którą składa się słuchanie, interweniowanie, zapobieganie, pomaganie” – wybrzmiały słowa papieskiej nauki. „Wszyscy otrzymaliśmy wezwanie – zwłaszcza władze kościelne – do bezpośredniego poznania skutków nadużyć i do tego, by dać się wstrząsnąć cierpieniem ofiar, wsłuchując się bezpośrednio w ich głos i praktykując tę bliskość, która poprzez konkretne wybory podnosi je na duchu, pomaga im oraz przygotowuje inną przyszłość dla wszystkich” – kontynuował tekst.

Papież wskazał następnie, iż w obliczu świadectw o dokonanych na kimś okrucieństwach nie ma innej drogi działania: „odpowiedź tym, którzy doznali nadużyć, pochodzi z tego spojrzenia serca, z tej bliskości. Nie może się zdarzać, że ci bracia i siostry nie są przyjmowani i wysłuchiwani, ponieważ potrafi to znacznie pogorszyć ich cierpienie. Istnieje potrzeba, aby się nimi zająć z osobistym zaangażowaniem, tak jak istnieje potrzeba, aby realizować to z pomocą kompetentnych współpracowników”.

Franciszek podkreślił, iż zależy mu na tym, „aby istniały niezawodne środki do przyjmowania i opieki nad ofiarami i ocalałymi”. Dziękował więc członkom Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich za dotychczasowe działania. „Znaczną część tej służby wykonuje się w sposób poufny, tak jak powinno to wynikać z szacunku dla ludzi. Ale jednocześnie jej owoce powinny być widoczne: ludzie powinni wiedzieć i widzieć pracę, którą wykonujecie, towarzysząc posłudze ochrony w lokalnych Kościołach – wskazał tekst przemówienia Franciszka. – Wasza bliskość z władzami Kościołów lokalnych wzmocni je w dzieleniu się dobrymi praktykami i weryfikowaniu adekwatności wprowadzonych środków”.