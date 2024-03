PKW: osoby pełniące funkcje publiczne muszą oddzielać wykonywanie  

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej, a osoby pełniące funkcje publiczne muszą ściśle oddzielać wykonywanie swoich obowiązków od zaangażowania w agitację wyborczą - oświadczyła Państwowa Komisja Wyborcza.

Dwa tygodnie temu kontrowersje wzbudził m.in wyjazd marszałka Hołowni na spotkanie wyborcze kandydata Polski 2050 na prezydenta Krakowa. Marszałek chcąc uczestniczyć osobiście w spotkaniu z wyborcami pojechał do Krakowa służbową limuzyną, eskortowany przez służby państwowe na sygnale, pokonując w godzinach szczytu drogę z Warszawy do Krakowa w mniej niż dwie i pół godziny. Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu tłumaczy, że była to podróż służbowa, która odbyła się w "szczególnych warunkach".

PKW opublikowała na swojej stronie internetowej apel, podpisany przez przewodniczącego Sylwestra Marciniaka, dotyczący zaangażowania osób pełniących funkcje publiczne w agitację wyborczą.

"W związku z licznymi informacjami o zaangażowaniu osób piastujących funkcje publiczne w agitację wyborczą Państwowa Komisja Wyborcza przypomina po raz kolejny, że działania takie muszą być zgodne z zasadami prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, określonymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy" - oświadczyło PKW.

Jak zaznaczono, przepisy Kodeksu wyborczego nie ograniczają możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej takich osób ani nie ograniczają możliwości wykonywania przez osoby uczestniczące w kampanii wyborczej (w tym jako kandydaci w wyborach) działalności publicznej związanej z pełnieniem funkcji publicznej.

"Osoby piastujące funkcje publiczne, w tym przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, angażujące się w agitację na rzecz komitetów wyborczych obowiązane są jednak ściśle oddzielać taką działalność od wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją" - zwróciła uwagę PKW.

Podkreślono, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej, np. wykonywanie przez pracowników urzędów administracji samorządowej i rządowej w czasie pracy czynności związanych z prowadzeniem agitacji wyborczej, wykorzystywanie pojazdów i urządzeń służbowych w kampanii wyborczej, prowadzenie agitacji wyborczej na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych administrowanych przez urzędy.

Jak podkreśliło PKW, niestosowanie się do tych zasad oznaczałoby angażowanie środków publicznych w kampanię wyborczą, co naruszałoby zasady finansowania komitetów wyborczych określone w Kodeksie wyborczym.

W apelu zwrócono uwagę, że skutkiem takich działań mogłoby być odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz odpowiedzialność karna.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła również, że w imię zasady równych szans oraz w imię dobrze pojętej kultury politycznej wszystkie podmioty angażujące się w życie polityczne powinny dbać o przejrzystość swoich działań i ich zgodność z zasadami etyki.

W apelu podkreślono, że w ostatnich latach doświadczenia wielu państw wykazały, że naruszanie tych zasad sprzyja manipulowaniu opiniami wyborców, wprowadza ich w błąd i może prowadzić do niekontrolowanego wpływu różnych sił na przebieg wyborów.

"Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do partii politycznych, komitetów wyborczych, kandydatów i innych podmiotów uczestniczących w życiu publicznym o zachowanie wysokich standardów w ich działaniach" - czytamy w apelu.