Nowy artykuł o. Gabriela Giontiego SJ i ks. Matteo Galaverniego nosi tytuł „On the canonical equivalence between Jordan and Einstein frames” i ukazał się w European Physical Journal C.

Jak przypomniano w komunikacie, obserwuje się, że Ogólna Teoria Względności Alberta Einsteina dobrze opisuje fizykę dużych struktur dzisiejszego Wszechświata. Wciąż jednak pozostają pytania co do tego, jakie prawa obowiązywały w pierwszych momentach jego istnienia, a także jak pogodzić współczesną teorię grawitacji z mechaniką kwantową służącą do opisu fizycznego niezwykle małych obiektów. Próby zrozumienia wspomnianych kwestii prowadzą do propozycji nowych teorii, także takich, które przewidują, że grawitacja może działać inaczej niż opisuje to ogólna teoria względności.

Watykańscy kosmologowie pokazują, iż poprzez matematyczne narzędzie mogą przetransformować rozwiązanie problemu fizycznego z alternatywnej teorii grawitacji do ogólnej teorii względności.

„Próba zrozumienia praw fizyki w pierwszych momentach istnienia Wszechświata jest naprawdę fascynująca” – podkreślają o. Gabriel Gionti SJ i ks. Matteo Galaverni. Dodają, że z perspektywy osoby wierzącej nowe odkrycia zawsze stanowią okazję do zdumienia się nad pięknem tego, jak stworzono nasz świat.