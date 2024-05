25. rocznica beatyfikacji Ojca Pio  

Jan Paweł II mówił w homilii 2 maja 1999 r., podczas beatyfikacji Ojca Pio: „Ci, którzy udawali się do San Giovanni Rotondo, by brać udział w jego Mszy św., poprosić go o radę lub wyspowiadać się, widzieli w nim żywy obraz Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. Na jego obliczu jaśniało światło zmartwychwstania. Jego ciało, naznaczone stygmatami, przedstawiało ścisły związek śmierci ze zmartwychwstaniem, który charakteryzuje tajemnicę paschalną”.

Tego dnia, po złożonym procesie, trwającym ponad 16 lat, Ojciec Pio został ogłoszony błogosławionym, a jego kanonizacja odbyła się 16 czerwca 2002 roku. 25 lat od beatyfikacji kapucyni będą świętować szczególnie uroczyście w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo. Mszę św. o godz. 18 w najbliższy czwartek odprawiać będzie kard. Semeraro, prefekt Dykasterii ds. Świętych.

Diecezjalny proces beatyfikacyjny rozpoczął się 20 marca 1983 r. w San Giovanni Rotondo, 15 lat po śmierci Ojca Pio, a zakończył się 21 stycznia 1990 r., po czym 104 tomy akt dokumentów i świadectw przesłano do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. „Watykańska” faza procesu trwała od 12 lutego 1990 r. do 18 grudnia 1997 r., gdy wydano dekret o heroiczności cnót zakonnika. Już rok później – 21 grudnia 1998 r. – ogłoszono dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem Ojca Pio. Dotyczył uzdrowienia Consiglii De Martino z Salerno, która doznała rozlania płynu limfatycznego w jamie piersiowej i brzusznej, spowodowanego urazowym pęknięciem kanału piersiowego. Pięciu lekarzy ekspertów uznało tę sytuację za „naukowo niewytłumaczalną”. Datę beatyfikacji wyznaczono na 2 maja 1999 roku.

„Tymczasem wczoraj rano udostępniono 10 niepublikowanych i autentycznych zdjęć Ojca Pio autorstwa jego osobistego fotografa Elii Stelluto, który postanowił rozpowszechnić je we współpracy z Fundacją św. Pio i pod patronatem Dykasterii ds. Komunikacji oraz Dykasterii Kultury i Edukacji właśnie z okazji rocznicy beatyfikacji” – pisze „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki. Ujęcia są bezpłatnie dostępne dla wszystkich na specjalnej stronie internetowej www.therealsaintpio.org.

O zakonniku mówił na konferencji prasowej w poniedziałek Andrea Tornielli, dyrektor wydawniczy Dykasterii ds. Komunikacji: „Ojciec Pio to wciąż aktualna postać, która nadal przyciąga wielu ludzi. To święty ludu, bo z ludu pochodził, święty zdolny do komunikowania się, choć jego katolicyzm był wymagający”. A – jak pisze „Avvenire” – wybrane przez E. Stelluto zdjęcia przedstawiają go właśnie jako prostego zakonnika, uchwyconego wśród współbraci w życiu wspólnotowym czy odprawiającego Mszę św. lub podczas błogosławienia różańców.