Być w Kościele, ale jak?  

Wakacyjny odpoczynek to nie tylko czas relaksu, ale też wzmocnienia ciała i ducha na świeżym powietrzu. Taką możliwość daje pielgrzymowanie i diecezjanie doceniają tę formę – w ciągu roku odbywa się niemało pielgrzymek w większych i mniejszych grupach, pieszych i rowerowych.

Szczególne miejsce zajmuje wśród nich Piesza Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska na Jasną Górę, która w dniach 1–13 sierpnia wyrusza na drogi diecezji i dalej, aż do Częstochowy. Zaproszeni są na nią wszyscy diecezjanie i zainteresowani.

– Pierwszego sierpnia po raz 42. wyruszy na szlak Piesza Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska. W tym roku pójdziemy pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” i w tych w naszych rekolekcjach w drodze będziemy rozważać temat bycia w Kościele – zapowiada kierownik pielgrzymki ks. Marcin Kościński.

Jak wyjaśnia, podobnie jak w roku ubiegłym, grupa pielgrzymkowa będzie podzielona na dwie części, północną i południową. Noclegi zorganizowane będą w szkołach. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w całości, mogą dołączyć do pielgrzymki na kilka dni. Piechurom będzie towarzyszyć duchowo Złota Grupa.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich. Tych, którzy jeszcze nigdy na pieszej pielgrzymce nie byli, ale też tych, którzy pielgrzymowali w ubiegłych latach. Będzie to okazja do spotkania w codziennej modlitwie i Eucharystii, do zjednoczenia pod wspólnym dachem i przy jednym stole, ale też niewątpliwa okazja do wspomnień, świadectw, i być może odnowienia relacji zawiązanych wiele lat temu – zachęca ks. Kościński.

Więcej informacji i zapisy na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl i na profilu pielgrzymki na FB www.facebook.com/pieszakoszalinska