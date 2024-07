Prezydent Sierra Leone Julius Maada Bio ogłosił wprowadzenie zakazu zawierania małżeństw z nieletnimi. Nowe prawo zabrania wspólnego pożycia z osobą małoletnią oraz zapewnia odszkodowania ofiarom takich małżeństw i młodym kobietom, które zajdą w ciążę w takim związku. Ponadto wprowadzona reforma przepisów karnych penalizuje małżeństwa dziewcząt poniżej 18. roku życia i naraża sprawców na co najmniej 15 lat więzienia i grzywnę w wysokości co najmniej 50 000 leone (ok. 2100 euro).

"To osiągnięcie, które zdefiniuje moje rządy. Mam nadzieję, że będzie to sygnał, który doprowadzi do podjęcia przez kobiety działań na rzecz transformacji gospodarczej naszego kraju, będący promykiem nadziei w Afryce, gdzie kobiety mają nieograniczone możliwości bycia, decydowania o własnej przyszłości oraz inspirowania świata" - ogłosił we wtorkowym przemówieniu Maada Bio.

Od kilkudziesięciu lat w Sierra Leone liczba małżeństw zawieranych z osobami małoletnimi nieznacznie spada. Według UNICEF w 2017 roku 30 proc. dziewcząt wyszło za mąż przed ukończeniem 18. roku życia w porównaniu z 37 proc. 25 lat wcześniej. Według danych organizacji w 2017 roku w kraju 800 000 narzeczonych miało mniej niż 18 lat, a wśród nich 400 000 było poniżej 15 lat. Populacja tego kraju wynosi obecnie prawie 9 milionów mieszkańców.