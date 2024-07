Chwały pełen Sącz  

Centrum Pielgrzymowania św. Jana Pawła II „Opoka” w Starym Sączu od 4 lipca jest miejscem dorocznych rekolekcji „Strefa Chwały Festiwal”.

- W tym roku zgłosiło się aż 800 uczestników z całej Polski, wiele rodzin z dziećmi, także z tymi dorastającymi - mówi Andrzej Dubiel ze Stowarzyszenia Muza Dei, które organizuje spotkanie. Do tej grupy trzeba dołączyć także internautów, którzy mogą codziennie wziąć udział w wieczorze uwielbienia, a także wysłuchać konferencji o. Archanioła Borka OFM, który jest tegorocznym rekolekcjonistą Strefy.

Organizatorzy przygotowali też specjalny program formacyjny, edukacyjny i integracyjny dla dzieci i młodzieży, czyli Strefa Chwały Kids i ART Strefa. - Bogaty program zajęć nie pozwoli im na nudę, a dorośli będą mogli spokojniej uczestniczyć w rekolekcjach - dodaje A. Dubiel.

Ojciec Andrzej Bujnowski OP, który jest duchowym opiekunem Strefy podkreślał podczas otwarcia, że jest ona świętem. - Świętem ludzi, którzy wspólnie oddają chwałę Bogu. Na pierwszym miejscu poprzez modlitwę, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, uczestnictwo w Eucharystii, wieczorne uwielbienie - wylicza dominikanin.

Strefa Chwały Festiwal 2024



Warto dodać, że uczestnicy rekolekcji będą pieczołowicie przygotowywać się zwłaszcza do liturgii, żeby jak najlepiej ją przeżyć i w niej aktywnie uczestniczyć. Będą temu służyć codzienne ćwiczenia śpiewu pod okiem doświadczonych muzyków.

Tych zdecydowanie nie zabraknie podczas rekolekcji, ponieważ tak instrumentaliści, jak i grupa śpiewająca już pierwszego wieczoru stworzyli niezwykły nastrój.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, ks. Tomasz Chrupek (dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży), o. Andrzej Bujnowski OP i ks. Paweł Broński (dyrektor Opoki).

- Kiedy zaczyna się Strefa Chwały, to wszystkie krety pakują walizki i jadą na wakacje - śmieje się dyrektor Opoki ks. Paweł Broński. Jednak główną zaletą rekolekcji nie jest głośna, żywiołowa muzyka, lecz to, że ludzie do siebie się uśmiechają. - Po tym można poznać uczestników Strefy. Są radośni, uśmiechnięci, z sercem na dłoni - dodaje ks. Paweł.

W tym roku przyjadą do nich zaproszeni goście. - Będzie z nami bp Artur Ważny, bp Grzegorz Suchodolski, bp Andrzej Jeż. Będą księża m.in. o. Archanioł Borek i ks. Robert Pisula. Nie zabraknie świeckich, wśród których zobaczymy i usłyszymy m.in. Mate.O czy Aleksandra Bańkę - dodaje Andrzej Dubiel.

O. Archanioł Borek OFM - rekolekcjonista tegorocznej Strefy.

Warto dodać, że ks. Robert Pisula, wędrowny kaznodzieja przemierzający m.in. Rosję, będzie mówił o franciszkańskiej szkole modlitwy „Amor” i razem z o. Borkiem będą czuwać nad duchową stroną Strefy.

Tematami spotkań będą nie tylko sprawy związane z wiarą czy Kościołem, ale również z życiem rodzinnym i jego współczesnymi zagrożeniami, jak chociażby uzależnieniem od smartfonów i sieci.

Strefa Chwały to czas uwielbienia Boga.

Rekolekcje zakończą się 9 lipca. - Zapraszamy wszystkich, którzy mogą, na wieczorne spotkania, połączone z uwielbieniem i konferencją. Każdy może wziąć w nich udział także poprzez transmisję internetową - podkreśla organizator.

- A mi zależy, żeby nie zabrakło na Strefie starosądeczan. To wyjątkowe wydarzenie w naszym mieście. To także niezwykła okazja do promocji Starego Sącza wśród uczestników, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski - mówi burmistrz miasta Jacek Lelek, który stara się od lat brać udział w święcie chwały.