Wystartował Festiwal Życia w Kokotku  

Festiwal Życia, organizowany w dzielnicy Lublińca – Kokotku, odbywa się pod hasłem „Wracaj do domu”. Jest to wspólne hasło z tegorocznym spotkaniem młodych na polach lednickich. Uczestnicy odkrywają swoje miejsce w Kościele, który jest domem otwartym dla wszystkich, choć wielu pozostaje wobec niego obojętnych. W tym roku osobą przewodnią jest biblijna królowa Estera.

Od rana 8 lipca młodzi ludzie przyjeżdżali do Kokotka, gdzie najpierw musieli się zarejestrować. Następnie przyszedł czas na rozbijanie namiotów i wzajemne poznawanie się.

Mszy św. na rozpoczęcie festiwalu przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski, i bp Adam Bab, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Koncelebrowało wielu kapłanów, którzy przyjechali razem z młodzieżą. W kazaniu bp Grzegorz Suchodolski wskazał na związek hasła tegorocznego festiwalu z postacią festiwalową.

– Wolą Pana Boga już wtedy nie było, aby Naród Wybrany żył poza domem i dzisiaj również nie jest wolą Boga, aby ktokolwiek z nas żył na wygnaniu, w niewoli, wśród ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa. Wolą Pana Boga jest to, żebyśmy wrócili do domu. Podobnie jak wtedy, tak i dzisiaj, posługuje się konkretnymi osobami, które się nami opiekują i przekazują nam Boża wolę – mówił. Zachęcił również, aby wziąć inicjatywę w swoje ręce i przyprowadzać swoich rówieśników do domu, czyli do Kościoła.

Podczas zabawy integracyjnej odbyło się spotkanie internetowe ze Strefą Chwały w Starym Sączu, podczas którego uczestnicy obu spotkań podzielili się swoimi doświadczeniami bliskości z Bogiem.

Program festiwalu obejmuje codzienne Msze i nabożeństwa, konferencje oraz warsztaty. Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu, wieczorze uwielbienia, ekstremalnym Biegu Festiwalowicza oraz koncertach.

Od 2018 roku na Festiwal Życia do Kokotka przyjeżdżają setki młodych ludzi. Wydarzenie skierowane jest głównie do osób w wieku 16–35 lat oraz rodzin z dziećmi. Uczestnicy mogą przyjeżdżać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. Oprócz pakietów tygodniowych dostępne są również wejściówki jednodniowe i wieczorne.