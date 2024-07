Niedziela, wspomnienie, uroczystość

Przygotowując od lat kalendarz liturgiczny na wszystkie serwisy Instytutu Gość Media z rosnącym niepokojem obserwuję radosną twórczość katolickich dziennikarzy, ignorujących zasady, jakimi ten się rządzi. Dwa przykłady z ostatnich tygodni i miesięcy.

28 maja większość katolickich mediów informowała o wspomnieniu Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czym tkwi błąd? Otóż jedną z zasad jest umieszczanie po święty lub błogosławiony imienia. Kim był piszemy na końcu, posługując się określeniami: apostoł, męczennik, dziewica, wyznawca, prezbiter, biskup, papież, opat, zakonnik/zakonnica, mnich, założyciel/założycielka, misjonarz, król. Jak widać normy nie przewidują kardynała. Z dwóch powodów. Kardynał to godność, urząd. Nie jest kolejnym stopniem święceń. Dalej, umieszczając na początku imię Kościół chce nam powiedzieć, że świętość nie jest czymś związanym z urzędem, godnością, święceniami, ale z osobą. Jej źródłem jest właściwe wszystkim powołanie do świętości, zakorzenione w sakramencie chrztu. Jedni realizują je w życiu świeckim, inni w konsekrowanym. Jednych wspiera łaska sakramentu małżeństwa, innych sakramentu święceń. Obie grupy łączy łaska chrztu, bierzmowania i Eucharystii, udział w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa.

Inny kwiatek na łące pojawił się w ubiegłą niedzielę. Kilka współbrzmiących nagłówków: „Dziś po raz pierwszy Kościół w Polsce obchodził wspomnienie Błogosławionej Rodziny Ulmów. Uroczystości odbyły się w dzień rocznicy zawarcia małżeństwa przez Wiktorię i Józefa Ulmów”. Fakt, rzeczywiście wpisane do kalendarza na dzień 7 lipca. Ale nie uroczystość, tylko wspomnienie. W dodatku nie obowiązujące we wszystkich diecezjach. Zasadniczo ostatnia niedziela była czternastą zwykłą. Jakie to ma znaczenie?

Według norm kalendarza liturgicznego wspomnienie, nawet obowiązkowe, zawsze ustępuje niedzieli. Wyjątkiem są wspomnienia patronów parafii, diecezji, czy danego regionu. Pod warunkiem, że nie przypadają w niedziele Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. Tym nie ustępują nawet uroczystości. Dlatego w roku 2020 uroczystość Królowej Polski była przeniesiona na poprzedzającą 3 maja sobotę, a w bieżącym Święty Wojciech na poniedziałek po 23 kwietnia.

Wspomniane normy mają uzasadnienie w piątym rozdziale Konstytucji o liturgii. Ojcowie Soboru nauczali: „Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez uświęcone wspominanie w określone dni w roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z jego błogosławioną męką czci największą uroczystość Paschy (…) Pobożność wiernych należy wiązać przede wszystkim ze świętami Pańskimi, podczas których obchodzi się w ciągu roku misteria zbawienia. Dlatego okresy roku kościelnego powinny mieć należne im pierwszeństwo przed uroczystościami świętych, aby należycie był obchodzony cały cykl misteriów zbawienia” (KL 102.108).

Pozostańmy wierni zasadom, bo one mają swój głęboki, teologiczny sens. Zatem: Wspomnienie Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa i XIV Niedziela Zwykła. Także w innych, podobnych przypadkach.