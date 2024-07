Pamięć wciąż trwa  

Homilię wygłosił bp M. Solarczyk. – Stajemy dzisiaj wobec prawdy o dobrym pasterzu, jakim był i jest sługa Boży ks. Roman Kotlarz. Kiedy rozważamy życie ks. Romana, nie tylko z ostatnich tygodni i miesięcy 1976 roku, ale również z okresu jego pobytu w Szydłowcu, dostrzegamy jego wrażliwość, gotowość i poświęcenie. System represji próbował go zniszczyć i zniszczył. Ale w tym wszystkim ks. Kotlarz niósł otwartość, wrażliwość. Dzisiaj chcemy to wszystko odnowić, to wszystko, co jest wpisane w nasze życie i parafii. Przywołujemy ks. Romana jako tego, który dał świadectwo i wyjątkowe potwierdzenie wierności tej misji od Boga – mówił bp Solarczyk.

Do Szydłowca przyjechało wiele osób, które znały ks. Kotlarza. Wśród nich był Tomasz Świtka. – Cieszę się, że coraz więcej osób modli się o beatyfikację ks. Romana. Dzisiaj mamy rozmodloną całą diecezję radomską. Jesteśmy teraz w Szydłowcu. Ta miejscowość to wspaniała karta z życia ks. Romana. Wierni go bardzo pokochali. Zebrali 1600 podpisów w jego obronie, aby pozostał w parafii – powiedział T. Świtka, uczestnik niedzielnych uroczyści.

Wcześniej okolicznościową prelekcję o ks. Romanie Kotlarzu, wygłosił Michał Adamczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu.

Proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza rozpoczął się 1 grudnia 2018 roku. Wówczas to przedstawiono zgodę Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie procesu. Wyjaśniono też, że zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych, proces ma na celu m.in. udowodnienie męczeństwa kapłana. Zaznaczono również, że ks. Kotlarzowi przysługuje tytuł „sługa Boży”. Kolejne sesje procesu są już tajne. Zgodnie z prawem kanonizacyjnym przewidziana jest jeszcze jedna publiczna sesja – zamykająca dochodzenie na szczeblu diecezjalnym.

Organizatorami uroczystości byli: Agnieszka Górska, poseł na Sejm RP, Starosta Szydłowiecki, parafia św. Zygmunta w Szydłowcu, Mazowieckie Stowarzyszenie Integracja oraz Towarzystwo Patriotyczne im. ks. Romana Kotlarza w Szydłowcu.

Ks. Roman Kotlarz jest jednym z bohaterów protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku. Do dziś pozostaje w pamięci wielu osób symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. Po wydarzeniach Czerwca ’76 ks. Kotlarz modlił się w parafii w Pelagowie wraz z wiernymi w intencji pobitych, aresztowanych i usuwanych z pracy robotników.

W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i brak sprawiedliwości w PRL. Wzywany na przesłuchania, przechodził „ścieżki zdrowia”, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez „nieznanych sprawców”. Zmarł 18 sierpnia 1976 r. Miał 47 lat.