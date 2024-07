W nadziei na szczęśliwą drogę  

Trwa 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. We wspomnienie patrona podróżnych i kierowców w Mrągowie sprawowano Eucharystię z udziałem służb mundurowych. - Łączcie przykazania Boże z przepisami ruchu drogowego. Jesteś uczniem Chrystusa, to szanuj życie innych, dbaj o bliźnich, którzy jadą przed tobą i za tobą - apelował ks. Marian Midura.

Hasłu jubileuszowego 25. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa to „Razem niesiemy Chrystusa na krańce świata”. - Modlimy się za wstawiennictwem patrona podróżnych i kierowców, aby prowadził nas prostymi drogami, aby wypraszał nam potrzebne łaski, by każda nasza podróż była szczęśliwa, byśmy zawsze docierali do celu naszej podróży - mówi ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców.

Krzysztof Kozłowski /Foto Gość Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców.

Z jego inicjatywy - 25 lipca, kiedy wspominamy św. Krzysztofa - w parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Mrągowie odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył proboszcz ks. Henryk Przeździecki MS. W homilii krajowy duszpasterz kierowców podkreślał wagę służby policji. - Oni często ratują zdrowie i życie ludzi. Kiedy patrolują drogi, często narażając samych siebie, kiedy kontrolują kierowców, oni czynią dobro. Dotyczy to wszystkich służb mundurowych. Powinniśmy wspierać ich codzienną modlitwą - mówił ks. Marian Midura.

Przypominał, że św. Krzysztof należy do grona czternastu wielkich wspomożycieli, których czci się od pierwszych wieków chrześcijaństwa. - W wielu miejscach umieszczano wizerunek św. Krzysztofa, aby podróżujący spojrzeli na niego, za jego wstawiennictwem westchnęli do Boga Ojca i w nadziei szczęśliwego powrotu ruszyli w drogę - podkreślał duszpasterz. Na zakończenie Eucharystii odczytano Dekalog Kierowcy.

Krzysztof Kozłowski 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa - Dekalog Kierowcy - Mrągowo



Po Mszy św. odbyła się akcja policji, podczas której z zatrzymanymi kierowcami rozmawiał ks. Marian Midura, wręczał Dekalog Kierowcy, modlitwę do św. Krzysztofa; apelował o odpowiedzialne zachowanie na drogach. Chętni mogli wsiąść do symulatora dachowania. - Nigdy bym się nie spodziewał, że tak się czuje podczas dachowania. Gdyby nie pasy bezpieczeństwa, człowiek odbijałby się we wnętrzu samochodu jak piłka. Dobrze, że takie akcje się odbywają - podkreślała pani Jadwiga.

Jak podkreśla młodszy aspirat Tomasz Zieliński z Wojewódzkiej Komendy Ruchu Drogowego w Olsztynie, z roku na rok widać wzrost świadomości bezpiecznej jazdy wśród użytkowników dróg. - Mamy tego odzwierciedlenie w liczbie wypadków i w liczbie ofiar śmiertelnych. Z oku na rok jest ich coraz mniej - mówi. W ubiegłym roku na drogach zginęło niecałe 1,9 tys. osób, w naszym województwie poniżej stu.

Krzysztof Kozłowski /Foto Gość Akcja policji miała na celu uświadomienie kierowcom, jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach.

Przypomina, że podczas kontroli drogowej policjanci sprawdzają stan techniczny samochodu. Ważne, by były sprawne wszystkie systemy bezpieczeństwa, by opony miały odpowiedni bieżnik. - Sprawdzamy również stan psychofizyczny kierowcy. To absolutnie decydujący czynnik, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze - podkreśla policjant.