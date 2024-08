Dżihadyści zabili dziesiątki wagnerowców

Dziesiątki najemników rosyjskiej grupy Wagnera zostało zabitych przez dżihadystów w miniony weekend w północnym Mali. Zdaniem analityków, to jeden z największy ciosów zadanych tej prywatnej armii, operującej od kilku lat w Afryce Zachodniej.

W zasadzce przygotowanej przez lokalne oddziały islamistów powiązanych z Al Kaidą, zginęło około 50 wagnerowców, a dwóch zostało wziętych do niewoli. Do walki przeciw wagnerowcom dołączyli tuarescy rebelianci operujący wzdłuż granicy z Algierią,

To głównie z rebeliantami Tuaregów, walczyli wagnerowcy wspierani przez malijską armię. Po tym jak ich konwój został zmuszony do wycofania się na terytorium dżihadystów, najemnicy wpadli w zasadzkę na południe od gminy Tinzaouaten.

Wszystko wskazuje na to, że masakra wagnerowców dokonana przez Tuaregów, nie była dziełem przypadku, jak bowiem poinformował wywiad wojskowy Ukrainy, Kijów angażuje się w działania wymierzone w rosyjskich najemników w Afryce, a tuareskim rebeliantom dostarczono niezbędne informacje, by zaplanować i przypuścić atak na Grupę Wagnera - informuje rmf24.pl

29 lipca, KyivPost zamieścił na X zdjęcie rebeliantów Tuaregów pozujących z ukraińską flagą po pokonaniu najemników Wagnera w weekend.

EXCLUSIVE: Rebels in Mali Display Ukrainian Flag After Wagner Defeat



Kyiv Post obtained an exclusive photo of Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after defeating Wagner mercenaries over the weekend.https://t.co/yIbm0tPXnM