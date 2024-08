Coraz mnie Polaków chce euro  

Poparcie dla wprowadzenia "za kilka lat" europejskiej waluty w Polsce wynosi obecnie 30,7 proc., co stanowi spadek z 34,9 proc. rok do roku - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej. Jak zaznaczono, silny spadek poparcia miał miejsce wśród kobiet.

Łączne poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce za kilka lat zmniejszyło się z 34,9 proc. w 2023 r. do 30,7 proc. obecnie - podano w informacji opisującej badanie przeprowadzone na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej. Poinformowano też, że wzrósł sprzeciw wobec euro - z 50,8 proc. do 56,5 proc. Respondenci odpowiadali na pytanie: "czy ogólnie rzecz biorąc jest pan/pani za czy przeciwko pomysłowi, aby za kilka lat wprowadzić euro w Polsce?"

Jak zauważyli autorzy badania, szczególnie silny spadek poparcia dla przyjęcia euro miał miejsce wśród kobiet. Obecnie wprowadzenie euro za kilka lat popiera 28,5 proc. kobiet (w 2023 r. było to 33,9 proc.) i 34,1 proc. mężczyzn (36 proc. w 2023 r.). Zaznaczono, że "kobiety krystalizują swoje poglądy na temat euro" - w porównaniu z 2023 rokiem znacząco zmniejszył się odsetek kobiet udzielających odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Dodano też, że wśród wyborców poszczególnych partii politycznych najwyższe poparcie dla wprowadzenia euro deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (57 proc.), jednak udział głosów "za" w tej grupie spadł względem 2023 r. o 10,6 punktów procentowych. Jednocześnie ponad 30 proc. badanych uważa, że nie powinniśmy w ogóle przyjmować wspólnej waluty.

"Nastawienie do euro w bardzo dużej części wynika z ogólnych sympatii politycznych, a w znacznie mniejszym determinowane jest wiekiem, wykształceniem czy miejscem zamieszkania" - poinformowali autorzy koncepcji badania Marek Góra i Robert Sobiech, cytowani w informacji prasowej. Wyjaśnili również, że - jak ujawniło badanie - wyborcy partii aktualnej koalicji rządzącej są raczej pozytywnie nastawieni do euro, jednak przedstawiciele tych partii milczą na ten temat lub wręcz odcinają się od niego tak, jakby był on nieważny. "Podziały polityczne mają kluczowe znaczenie. Na wyborców oddziałują argumenty, które popierana przez nich partia poda" - dodali Góra i Sobiech.

Jak poinformowano w publikacji prezentującej wyniki badania, znacznie większym poparciem badanych cieszy się propozycja rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty. Blisko 40 proc. ankietowanych stwierdziło, że chce, aby Polska rozpoczęła takie przygotowania. Wśród wyborców KO udział popierających wyniósł ponad 71,8 proc. W przypadku Lewicy pomysł ten popiera 60,7 proc. pytanych, a dla wyborców Trzeciej Drogi wynik ten wynosi 55,8 proc. W przypadku wyborców PiS i Konfederacji "za" jest zdecydowanie mniej ankietowanych - odpowiednio 24,4 proc., 22,8 proc. Zwrócono też uwagę, że wśród wyborców PiS pomysłu nie popiera blisko 80 proc. ankietowanych.

W informacji wskazano również, że także jeśli chodzi o rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia euro, zwolennikami są w większym stopniu mężczyźni niż kobiety. Dodano, że szczególnie silne zmniejszenie poparcia ma miejsce wśród kobiet. Wśród nich w porównaniu do 2023 r. spadek wyniósł 9,1 p.p., a wśród mężczyzn - 2,2 p.p.

Badanie CAWI zostało przeprowadzone przez SW Research w kwietniu 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych mieszkańców Polski. Poprzednie badanie zostało przeprowadzone wiosną 2023 r. na tej samej próbie. Dodano, że celem badania było odtworzenie społecznych postaw wobec wspólnej waluty euro oraz poznanie zmian, jakie pojawiły się okresie pomiędzy tymi badaniami.