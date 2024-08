Zbierze ona owoce niemal czteroletniego (2021-2024) procesu synodalnego. Zainicjowany przez papieża Franciszka, skupiony był wokół teologicznej koncepcji synodalności, czyli „podążania razem” jako lud Boży. Podkreśla ona szczególnie powołanie wszystkich ochrzczonych do aktywnego udziału w misji Jezusa Chrystusa powierzonej Jego Kościołowi.

Jako część ogólnoświatowego procesu wzajemnego słuchania, dialogu i rozeznawania, kontynentalne konferencje biskupie, we współpracy z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i świeckimi, zorganizowały warsztaty, poświęcone omówieniu kluczowych treści teologicznych i duszpasterskich zawartych w „Instrumentum laboris” – dokumencie roboczym październikowej sesji, ogłoszonym 9 lipca.

Europa

W Europie przedstawiciele 42 Kościołów lokalnych zbiorą się w tym celu w dniach 29-31 sierpnia w Linzu, w Austrii. Podzieleni na małe grupy przedyskutują tematy zawarte w „Instrumentum laboris”. Obecni będą przewodniczący episkopatów, tworzący Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE), a także teologowie, kanoniści i przedstawiciele Stolicy Apostolskiej.

Teolożka pastoralna Klara-Antonia Csiszar, która brał udział w ubiegłorocznej pierwszej sesji zgromadzenia synodalnego i obecna będzie również na spotkaniu w Linzu, wskazuje, że kluczowym obszarem zainteresowań będzie różnorodność na wszystkich szczeblach Kościoła. „Przywiązaliśmy wagę do tego, jak różnorodność może być postrzegana w Europie” – ujawniła w rozmowie z agencją Kathpress. „Jakie przesłanie niesie ta różnorodność dla Kościoła w Europie, co oznacza dla naszych Kościołów lokalnych, jakim głosem jest Kościół w Europie w symfonii Kościoła powszechnego?” – pyta austriacka teolożka.

Azja

Podobne spotkanie ma już za sobą Federacja Azjatyckich Konferencji Biskupich (FABC). Odbyło się ono w od 5 do 8 sierpnia w Bangkoku, z udziałem 38 delegatów z 17 krajów. Ujawniło ono konieczność jedności i harmonii dla rozwoju Kościoła katolickiego w regionie w dużej mierze niechrześcijańskim.

„Azja pielęgnowała różnorodność kultur i religii, a przyjmując harmonię, wzajemne uznanie i szacunek dla różnic, możemy pomóc Kościołowi powszechnemu lepiej zrozumieć doświadczenie wspólnego kroczenia wśród różnorodności” – oświadczył kard. Stephen Chow z Hongkongu na łamach tamtejszego tygodnika katolickiego „Sunday Examiner”.

FABC stworzyła portal internetowy Synodality Asia, mający na celu zachęcenie katolików do włączenia się w proces synodalny.

Ameryka Łacińska i Karaiby

Latynoamerykańska Rada Biskupia (CELAM) zorganizowała kontynentalną dyskusję wokół „Instrumentum laboris” w Bogocie w dniach 9-11 sierpnia. Około 200 osób wzięło udział w warsztatach, a kolejne 1200 uczestniczyło online w kongresie, którego tematami były m.in. kościelne struktury, rola kobiet, rozumienie misji.

Nowo mianowany arcybiskup Caracas – Raúl Biord Castillo oświadczył, że w raporcie końcowym zeszłorocznej sesji zgromadzenia synodalnego uderza „ubóstwo propozycji” dotyczących kluczowego dla synodu tematu misji. Dlatego zachęcił uczestników do głębszego rozważenia relacji między synodalnością i misją, na co zwraca uwagę również watykańskie „Instrumentum laboris’. „Ograniczanie misji do duszpasterstwa misyjnego, jak proponuje się w wielu naszych schematach organizacyjnych diecezji, jest nieprecyzyjne i zubożające. Prawdziwym celem synodalności jest misja, do której jesteśmy powołani (z nakazu Zmartwychwstałego), w którą jesteśmy zaangażowani (z dynamiki trynitarnej) i zaangażowani (przez chrzest i sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego)” – wskazał wenezuelski hierarcha.

Afryka

Warsztaty na kontynencie afrykańskim odbyły się jeszcze przed publikacją „Instrumentum laboris”. Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SECAM) wraz z Afrykańską Inicjatywą Synodalną (ASI) przeprowadziły to spotkanie w dniach 23-26 kwietnia w Nairobi.

50 delegatów z Kościołów lokalnych zastanawiało się nad drogami i sposobami, jak być „misyjnym Kościołem synodalnym”, a także omówić jedyne w swoim rodzaju doświadczenie i specyficzny wkład ludów Afryki w ewangelizację tego kontynentu.

Przewodniczący SECAM kard. Fridolin Ambongo zaznaczył, że spotkanie ukazało znaczenie wzmocnienia chrześcijańskiej tożsamości tego regionu świata. „Wśród delegatów panował konsensus co do tego, że Afryka musi wykorzystać doświadczenie Małych Wspólnot Chrześcijańskich oraz bogate zasady filozoficzne Ubuntu [afrykański system etyczny, skupiający się na relacjach międzyludzkich i pomocy bliźniemu – KAI], które podkreślają wartości rodziny, braterstwa i solidarności. Dyskusje te podkreśliły potrzebę włączenia tych odmiennych sił kulturowych i społecznych do szerszej misji naszego Kościoła” – stwierdził arcybiskup Kinszasy