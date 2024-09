Kard. Nycz o rozmowach z MEN nt. religii: Jedna strona jest głucha  

Archidiecezjalna odprawa katechetyczna odbyła się 31 sierpnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Uczestniczyło w niej kilkuset katechetów. Kard. Nycz przypomniał, że odprawa katechetyczna odbywa się już po raz 18. i zapewne ostatni pod jego przewodnictwem.

- Przez pięć lat jako członek Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz dziesięć jako jej przewodniczący uczestniczyłem w rozmowach na temat katechezy, religii w szkole. Były różne rządy, także rządy SLD-owskie, były trudne rozmowy, ale zawsze jakoś tam owocne i skuteczne. Teraz rozmowy [z Ministerstwem Edukacji Narodowej - przyp. red.] są głuche, jednostronne. Jest zamieszanie, które do niczego nie prowadzi - tłumaczył metropolita warszawski, odnosząc się krytycznie do planów MEN oraz sposobu ich wprowadzania w związku z wydanym 26 lipca br. rozporządzeniem zmieniającym zasady nauki religii i przewidującym m.in. łączenie w grupę dzieci z różnych wiekowo klas.

Kard. Nycz zaznaczył, że już kilka lat temu strona kościelna jako pierwsza wystąpiła z propozycją, aby lekcje religii w szkole odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a drugą jako katechezę zorganizować w parafiach. Dodał, że zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ignorowanie zawieszenia przez Trybunał Konstytucyjny rozporządzenia MEN do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie wprowadzi dodatkowy chaos.

- Oby się to nie stało. Musimy się tej sprawie spokojnie przyglądać i jako katecheci robić swoje, bo rzeczywiście mamy do zrobienia rzecz niesłychanie ważną - mówił dodając, że religia w szkolnym nauczaniu jest standardem w ponad dwudziestu krajach Europy, także znaczenie bardziej zlaicyzowanych niż Polska. - Uznaje się, czy to będą Niemcy, czy Włochy, że przedmiot natury duchowej, moralnej, religijnej jest w wychowaniu koniecznym. Stąd starania o ten model obecności, żeby państwo jako państwo uznało wartość w systemie oświaty takiego przedmiotu, jakim jest lekcja religii w szkole. Myślę, że do tego dojrzały kraje europejskie i do tego musi także dojrzeć Polska. Dopóki obowiązuje konkordat, nikt tej obecności nie zlikwiduje.

Metropolita warszawski prosił katechetów, by szukali swoich następców.

- Już dziś w archidiecezji warszawskiej brakuje około 150 katechetów. To kładę na waszą odpowiedzialność. W poszczególnych diecezjach, także naszej, będzie musiał trwać proces szkolenia katechistów do katechezy parafialnej, sakramentalnej, wtajemniczającej, której nic nie zastąpi. Patrzę na was z wielkim podziwem i z wielką nadzieją, bo robicie w Kościele ogromną pracę. Patrzcie w nowy rok szkolny z nadzieją i z ufnością, że potrafimy z tego dobrego, co mamy, ocalić to, co jest do ocalenia. Konferencja Episkopatu Polski będzie czuwać nad tym, żeby się katechezie i wam nie stała żadna krzywda - zapewnił.

Podczas Mszy św. koncelebrowanej z bp. Rafałem Markowskim i kapłanami odpowiedzialnymi za katechezę w parafiach kard. Kazimierz Nycz zachęcił też zebranych do szczególnego zawierzenia się Bożej Opatrzności. Nawiązując do czytań mszalnych, podkreślił że Bóg wybiera to, co „małe i głupie w oczach świata”.

- Współczesny świat może uważa to, co mamy do powiedzenia o Bogu za małe, niepotrzebne śmieszne i głupie - stwierdził, podkreślając że katecheza jest obowiązkiem Kościoła i podstawową formą głoszenia słowa Bożego, a powołanie katechety nie ogranicza się jedynie do przekazu wiedzy, ale jest także świadectwem własnej wiary.

Katecheci wysłuchali także wykładu s. Judyty Pudełko na temat: "Biblijna podróż, która zmienia życie" oraz wystąpienia Zofii Rudzińskiej z mazowieckiego kuratorium oświaty i ks. prod. Krzysztofa Pawliny, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie.

30 sierpnia także w katedrze warszawsko-praskiej odbyła się pierwsza z dwóch odpraw katechetycznych przed nowym rokiem szkolnym. Wzięli w niej udział księża, siostry zakonne, a także świeccy katecheci uczący w szkołach z terenu diecezji warszawsko-praskiej. W programie tradycyjnie znalazły się: wykład, wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także zagadnienia i inicjatywy na nowy rok szkolny.