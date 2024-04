Franciszek przytoczył na wstępie katechizmową definicję męstwa, które zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Przypomniał, że autorzy starożytni wiązali ją z „pożądaniem gniewliwym”, a także iż Pan Jezus będąc w pełni człowiekiem pragnął „ogień rzucić na ziemię” i stanowczo zareagował wobec przekupniów w świątyni.

Papież zwrócił uwagę, że męstwo skierowane jest przeciwko wrogom wewnętrznym, którymi są niepokój, udręka, strach, poczucie winy: wszystkie siły, które burzą się w naszym wnętrzu i w niektórych sytuacjach nas paraliżują. „Męstwo to przede wszystkim zwycięstwo nad samym sobą” – podkreślił Ojciec Święty.

Jest też ono skierowane przeciwko wrogom zewnętrznym, którymi są próby życiowe, prześladowania, trudności, których się nie spodziewaliśmy i które nas zaskakują. „Męstwo czyni z nas odpornych żeglarzy, którzy się nie boją i nie zniechęcają” – stwierdził Franciszek.

Papież zwrócił uwagą, że męstwo jest fundamentalną cnotą, ponieważ poważnie traktuje wyzwanie, jakim jest zło na świecie, takie jak wojny, przemoc, niewolnictwo, ucisk ubogich, rany, które nigdy się nie zagoiły i nadal krwawią. „Cnota męstwa sprawia, że reagujemy i na to wszystko wykrzykujemy stanowcze «nie». Potrzeba kogoś, kto wyciągnie nas z wygodnego miejsca, w którym się rozłożyliśmy i sprawi, że stanowczo powtórzymy nasze «nie» złu i wszystkiemu, co prowadzi do obojętności” – wskazał Ojciec Święty. „Odkryjmy więc na nowo w Ewangelii męstwo Jezusa i uczmy się go ze świadectwa świętych mężczyzn i kobiet” – zachęcił Franciszek na zakończenie swej katechezy.

