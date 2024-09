Synoptyk: Szczyt opadów przed nami

W Kotlinie Kłodzkiej oraz na południu woj. małopolskiego opady wyniosą do 70 mm. W woj. łódzkim, na południu woj. mazowieckiego oraz w woj. lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim opady wyniosą do 50-60 mm i pojawi się ryzyko burz. W centrum woj. mazowieckiego wysokość opadów wyniesie do 25 mm.

W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże lub całkowite. W ciągu dnia najniższa temperatura wyniesie około 11 st. C w rejonach podgórskich, w centrum kraju około 6-17 st. C. Najcieplej będzie na Podlasiu i na Suwałkach, do 24 st. C. "Nieoczywista sytuacja. Suwałki, które są uważane za biegun zimna w Polsce, dzisiaj będą najcieplejsze" - dodał Kowalczuk.

Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, na zachodzie kraju będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, a podczas burz do 70 km/h. "Istnieje także niewielka możliwość wystąpienia trąb powietrznych na południu Mazowsza oraz w woj. świętokrzyskim i częściowo w woj. małopolskim" - poinformował ekspert IMGW.

"W nocy dużo chmur, ale możliwe będą przejaśnienia na Pomorzu i północnym zachodzie" - przekazał Kowalczuk. W nocy największa suma opadów pojawi się na Beskidzie Śląskim, nawet do 120 mm. Na Dolnym śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej i ma południu woj. opolskiego opady do 80 mm, w woj. świętokrzyskim i małopolskim do 70 mm. Burze z opadami deszczu mogą wystąpić w nocy punktowo na wschodzie kraju. "Im bardziej na północ, tym opady będą słabsze" - poinformował synoptyk.

W nocy temperatura wyniesie od 16 st. C w rejonach podgórskich Sudetów oraz w Kotlinach Sudeckich, miejscami 9 st. C na Lubelszczyźnie oraz na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju wyniesie około 10-13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, na południowym zachodzie w porywach do 85 km/h.

W niedzielę w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia i opady deszczu. W całym kraju możliwe będą burze, głównie w południowej części Polski. "Ponownie może wystąpić ryzyko trąb powietrznych na krańcach południowych i na zachodzie Polski" - dodał ekspert.

Do 30-40 mm deszczu spadnie nocą na południu woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Sumy opadów wyniosą do 70 mm na krańcach południowych woj. dolnośląskiego, a na Opolszczyźnie i na Śląsku do 35 mm.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 10 st. C. w Kotlinach Sudeckich, około 19-20 st. C w centrum, do 24 st. C stopni na Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Na Opolszczyźnie i na południu Wielkopolski wiatr w porywach do 80km/h na godzinę.