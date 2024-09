Przekazanie pomocy Sudańczykom to "sprawa życia i śmierci"

ONZ zaapelowała do 193 państw członkowskich o wywarcie nacisku na strony walczące w Sudanie, aby zgodziły się na przekazanie pomocy humanitarnej, gdyż jest to "sprawa życia i śmierci" - podał w czwartek Reuters. W ostatnich dniach nasiliły się walki w zachodniej części Sudanu - w regionie Darfuru.

P.o. szefa Biura Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Humanitarnej (OCHA) Joyce Msuya oświadczyła, że skrajne przypadki głodu zostały odnotowane wśród osób przebywających w obozie Zamzam, który znajduje się ok. 15 km od ogarniętej walkami stolicy Darfuru Północnego - Al-Faszir. Podkreśliła, że zakrojona na szeroką skalę operacja humanitarna, to "sprawa życia i śmierci". W obozie przebywa ok. 500 tys. ludzi.

W lutym organizacja Lekarze bez Granic poinformowała, że co dwie godziny w obozie Zamzam umierało jedno dziecko. Przedstawicielka ONZ potwierdziła tę tragiczną sytuację, informując, że według danych zebranych na początku września sytuacja się pogarsza i "ok. 34 proc. dzieci jest niedożywionych, w tym 10 proc. jest poważnie niedożywionych".

Msuya wezwała 193 państwa członkowskie ONZ do wywarcia nacisku na obie strony konfliktu, "aby zgodziły się na zaniechanie walk w celu ratowania życia, zapewnienia ludności cywilnej wytchnienia i umożliwienia dostarczenia pomocy".

Według ONZ blisko 1,7 mln mieszkańców Darfuru Północnego stoi w obliczu "poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego", a mieszkańcom 13 innych miejscowości w pozostałych częściach Sudanu grozi głód.

W odpowiedzi na wezwanie prezydenta USA Joe Bidena do ponownego podjęcia rozmów sudańska armia (SAF) i paramilitarne Siły Szybkiego Reagowania (RSF) oświadczyły, że są otwarte na pokojowe rozwiązania wojny domowej, która trwa od ponad 17 miesięcy.

Szef armii generał Abdel Fattah Burhan powiedział w środę, że rząd Sudanu pozostaje otwarty na wszelkie konstruktywne wysiłki, mające na celu zakończenie wojny. Podobne stwierdzenie w czwartek ogłosił przywódca RSF Mohammed Hamdan Dagalo.

ONZ szacuje, że w wojnie, która rozpoczęła się 15 kwietnia 2023 r., zginęło ponad 14 tys. osób, a 33 tys. zostało rannych.