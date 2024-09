Uwolnienie zakładników za bezpieczną emigrację Hamasu?

19.09. Jerozolima (PAP) - Izraelski rząd przedstawił nową propozycję rozejmu w Strefie Gazy, która zakłada uwolnienie wszystkich zakładników i zakończenie walk w zamian za umożliwienie przywódcy Hamasu Jahji Sinwarowi i tysiącom bojowników bezpiecznego opuszczenia Gazy - podał w czwartek dziennik "Haarec". Nowa propozycja zakłada także demilitaryzację Strefy Gazy, jej odbudowę i zorganizowanie tam nowego rządu.

Umowa pozbawiłaby Sinwara władzy nad Gazą, ale umożliwiłaby mu dalsze kierowanie Hamasem, a w jej zapisach zamiast o "poddaniu się" czy "wygnaniu", napisano o "bezpiecznym korytarzu", którym lider tej organizacji wraz z rodziną i tysiącami wybranych przez siebie bojowników mógłby udać się do państwa trzeciego - zaznaczył "Haarec".

Oferta została przekazana USA, które wraz z Egiptem i Katarem pełnią rolę pośrednika w toczonych od miesięcy bezowocnych jak dotąd rozmowach o zawieszeniu broni. Jej autorem jest Gal Hirsch, który jest członkiem izraelskiego zespołu negocjacyjnego odpowiedzialnym za kwestię zakładników.

Jak dodała gazeta, gdyby Hamas wyraził zainteresowanie tą propozycją, Izrael formalnie przyjąłby ją jako swoje stanowisko. Według źródeł "Haareca" nowa oferta jest próbą przełamania impasu w negocjacjach.

Do tej pory rozmowy opierały się na trzyetapowym planie przedstawionym pod koniec maja przez prezydenta USA Joe Bidena. Zakłada on stopniowe uwalnianie zakładników w zamian za palestyńskich więźniów osadzonych w izraelskich więzieniach, zawieszenie broni, które ma doprowadzić do trwałego rozejmu, a także odbudowę Strefy Gazy i zwiększenie pomocy humanitarnej dla tego obszaru.

Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych pozytywnie oceniło nową propozycję. Ta największa organizacja bliskich porwanych od miesięcy domaga się jak najszybszego przyjęcia rozejmu z Hamasem i krytykuje izraelski rząd za przeciąganie negocjacji.

Hamas wraz z innymi organizacjami terrorystycznymi napadł na południowy Izrael 7 października 2023 r., zabijając blisko 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 97 zakładników, armia potwierdziła, że 33 z nich nie żyje. W izraelskiej interwencji przeciwko Hamasowi zginęło w Strefie Gazy ponad 41,2 tys. osób. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak