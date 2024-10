Kuria sosnowiecka: Dwóch księży zatrzymanych na terenie diecezji  

Na terenie diecezji sosnowieckiej doszło 1 października do zatrzymań dwóch księży. Kuria diecezjalna deklaruje pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie - poinformowano w komunikacie wydanym przez sosnowiecką kurię biskupią.

Poniżej tekst komunikatu:

Sosnowiec, 1 października 2024 r.

1 października br. na terenie Diecezji Sosnowieckiej doszło do zatrzymań dwóch księży.

Obecnie prowadzone są czynności z zatrzymanymi w prokuraturze. W momencie, gdy Kuria Diecezjalna otrzyma dodatkowe informacje, zostanie wydane oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Jednocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie.

ks. Przemysław Lech

rzecznik Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Jak ustaliła PAP, śledztwo w tej sprawie toczy się od marca ubiegłego roku i zostało wszczęte na podstawie informacji z postępowania w sprawie zabójstwa diakona z parafii katedralnej w Sosnowcu.

Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu powiedział PAP, że wśród trzech osób zatrzymanych jest dwóch czynnych duchownych, w tym proboszcz jednej z parafii w diecezji sosnowieckiej.

„Trzecia osoba to były duchowny, natomiast wszystkie zarzuty mają związek z okresem, kiedy każda z tych osób pełniła funkcję kapłana” – dodał prokurator.

Były ksiądz, który został przesłuchany we wtorek, usłyszał zarzuty dotyczące oszustw. Po przesłuchaniu został zwolniony – trafił pod dozór policji, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi, a także zakaz opuszczania kraju.

Drugi podejrzany usłyszał zarzuty przestępstw o charakterze seksualnym. Prokuratura wystąpiła o aresztowanie go na trzy miesiące. Decyzję uwzględniająca ten wniosek Sąd Rejonowy w Sosnowcu podjął dziś po południu. Dwaj przesłuchani, już podejrzani, składali wyjaśnienia. Śledczy nie zdradzają jednak, w jaki sposób ustosunkowali się do zarzutów.

Trzeci z księży, także zatrzymany pod zarzutem przestępstw seksualnych, nie został dotąd przesłuchany z uwagi na pogorszenie jego stanu zdrowia – we wtorek trafił do szpitala.

„Dopiero dzisiaj może wziąć udział w czynnościach, lada moment przesłuchanie się rozpocznie i po przesłuchaniu podejmiemy decyzję co do jego losu” – wyjaśnił prokurator.

Prokuratura podała, że zarzucane duchownym przestępstwa popełniono na szkodę osób małoletnich, a czyny te „bezpośrednio godziły w sferę ich intymności seksualnej”. Śledczy ustalili osoby pokrzywdzone w tej sprawie, ale nie precyzują, ile ich jest.

Jak dowiedziała się PAP, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w marcu ubiegłego roku na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu.

Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

Była to jedna z kilku spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wstrząsnęły diecezją sosnowiecką. We wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do interwencji pogotowia i policji. Prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty: trzy z nich dotyczyły przestępstw narkotykowych, a jeden miał charakter obyczajowy. W kwietniu br. mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia.

W konsekwencji tych wydarzeń w październiku ub.r. papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego, a administratorem diecezji mianował metropolitę katowickiego abp. Adriana Galbasa.

Kolejna sprawa w diecezji sosnowieckiej wydarzyła się w marcu br. i dotyczyła śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza, który był rezydentem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Duchowny, który w diecezji był sędzią sądu biskupiego został zawieszony w sprawowaniu tej funkcji do czasu wyjaśnienia sprawy. Otrzymał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Papież Franciszek 23 kwietnia 2024 r. nowym ordynariuszem sosnowieckim mianował bp. Artura Ważnego. W diecezji powstała komisja ds. wyjaśnienia skandali z udziałem duchownych.