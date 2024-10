Sudan: Za wojnę wielkich płacą maluczcy  

Ponad 500 cywilów, w tym dziesiątki dzieci, zginęło w kilkudniowych nalotach prowadzonych przez rządowe Sudańskie Siły Zbrojne (SAF) na pozycje zajęte przez Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) w prowincji Biały Nil, w Kordofanie Północnym oraz w Darfurze Północnym, oszacowali we wtorek prawnicy z sudańskiej organizacji ELI.

Tylko w poniedziałek, w nalocie na targ w Hasaheisa w prowincji Al-Dżazira w środkowo-wschodnim Sudanie zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. W piątkowych nalotach na targowisko w Al-Kuma w Darfurze Północnym zginęło 65 osób, w tym co najmniej 13 dzieci, jak poinformował Sheldon Yett, przedstawiciel UNICEF w Sudanie. Tego samego dnia zbombardowano miasto Melit, na północ od Kumy, gdzie zginęło 45 osób. W Kordofanie Północnym w sobotę samoloty zbombardowały miasto Hamrat Al-Sheikh, zabijając 38 osób i raniąc 150 innych, w tym wiele dzieci.

W Sudanie dzieci nie tylko giną od bomb, ale są także rekrutowane przez RSF i wysyłane na pierwszą linię frontu. "Pogarszająca się sytuacja humanitarna w Sudanie sprawia, że dzieci, zwłaszcza te bez rodziny, są łatwym celem dla rekrutacji RSF", alarmowała już w ubiegłym roku Siobhan Mullally, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. handlu ludźmi.

Śledztwo CNN z marcu 2024 r. wykazało, że co najmniej 65 dzieci zostało zmuszonych do wstąpienia do RSF w samej prowincji Al-Dżazira. Nieletni pojawiali się też na zdjęciach i filmach wideo rozpowszechnianych w serwisach społecznościowych, w tym na koncie RSF prowadzonym na platformie społecznościowej X.

Afrykańskie Centrum Studiów nad Sprawiedliwością i Pokojem (ACJPS) udokumentowało rekrutację 20 dzieci przez RSF w Darfurze Południowym, a także uwolnienie przez sudańskie siły rządowe 30 zrekrutowanych dzieci i przekazanie ich Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża 15 września 2023 r. Organizacja ta szacuje liczbę dzieci walczących w szeregach RSF na około 10 tys.

Rekrutując bojowników wbrew ich woli, dowódcy RSF powołują się na przedislamską, sudańską tradycję, która pozwalała wodzom plemiennym wzywać wszystkich swoich męskich członków do walki z innym plemieniem.

We wtorek Unia Europejska przedłużyła do 10 października 2025 r. sankcje przeciwko sześciu osobom i sześciu podmiotom odpowiedzialnym za podważanie stabilności i transformacji politycznej Sudanu.

Wojna między sudańskim wojskiem a paramilitarnymi siłami RSF wybuchła w kwietniu 2023 r. Konflikt jest przede wszystkim walką o władzę między przywódcami SAF a RSF, dowodzonymi odpowiednio przez generała Abdela Fattaha Burhana i Mohameda Hamdana "Hemedtiego" Dagalo. Obaj walczą o kontrolę nad państwem i jego zasobami. Obecnie szczególnie intensywne walki toczą się w Darfurze Północnym, zwłaszcza w atakowanej przez RSF stolicy tej prowincji, Al-Faszir, leżącej w południowo-zachodniej części kraju.

Tadeusz Brzozowski