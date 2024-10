MEN: 84 proc. polskich nauczycieli to kobiety

polskim systemie oświaty pracuje ponad 690,8 tys. nauczycieli. Zdecydowana większość z nich - 84 proc. wszystkich polskich nauczycieli to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to 46 lat - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z danych MEN (stan na 10 października 2024 r.) w polskim systemie oświaty jest 690 821 nauczycielek i nauczycieli: nauczycielek jest 580 387, nauczycieli 110 434, co oznacza, że zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych - 84 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety, 16 proc. to mężczyźni.

Z danych przedstawionych przez MEN wiosną tego roku (był to stan na 30 września 2023 r.) wynikało, że nauczycielki przedszkolne stanowiły ok. 98 proc. zatrudnionych w tym typie placówek, w szkołach podstawowych nauczycielki stanowiły 86 proc., w liceach ogólnokształcących - 72,35 proc., a w technikach - 65,5 proc.

Według najnowszych danych resortu średnia wieku polskiej nauczycielki to 46 lat, a nauczyciela 48 lat. Porównując dane te z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli systematycznie rośnie. W 2012 r. średni wiek polskiej nauczycielki wynosił 41,5 roku, a nauczyciela - blisko 43 lata.

Obecnie najstarszy polski czynny zawodowo nauczyciel ma 87 lat, a najmłodszy 21 lat.

Największą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowe - jest ich 373,8 tys., czyli 54 proc. Z kolei nauczycieli początkujących (stopień utworzony w 2022 r. z dwóch wcześniejszych: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego) jest 170,3 tys., czyli 24,7 proc. Nauczycieli mianowanych (stopień pośredni między nauczycielem początkującym a dyplomowanym) jest 146,4 tys., czyli 21,2 proc. wszystkich nauczycieli.

Najwięcej nauczycieli - 54 proc. - pracuje w szkołach podstawowych. 22 proc. pracuje w szkołach ponadpodstawowych, 17 proc. pracuje w placówkach wychowania przedszkolnego, a 7 proc. w zespołach szkół i pozostałych placówkach oświatowych.

Od redakcji Wiara.pl

Ciekawe statystyki, zwłaszcza te dotyczące płci nauczycieli. Ciekawy przyczynek do dyskusji nad postulatami feminizmu.