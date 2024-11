Weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem

Zgodnie z porozumieniem siły Izraela mają przez najbliższe dwa miesiące stopniowo wycofać się z południowego Libanu, a rządowe siły Libanu objąć kontrolę nad tym terytorium.

Do przestrzegania umowy powołany zostanie mechanizm złożony z przedstawicieli USA, Francji, Libanu i Izraela, na którego czele stała będzie Ameryka, która ma zapewnić szybką komunikację między stronami i niezwłoczną odpowiedź na ewentualne naruszenia porozumienia.

Wymiana ognia między Hezbollahem i Izraelem rozpoczęła się tuż po zamachach Hamasu 7 października, zaś 1 października br. wojska Izraela wkroczyły bezpośrednio do południowego Libanu, by zniszczyć Hezbollah.

W atakach tego terrorystycznego ugrupowania zginęło ponad 100 mieszkańców Izraela, a ok. 60 tys. zostało przesiedlonych. Izraelskie wojsko deklaruje, że przez ponad rok zabiło przeszło 2 tys. bojowników tej organizacji i poważnie osłabiło jej potencjał militarny.

Według ministerstwa zdrowia w Bejrucie w izraelskich atakach od października 2023 r. zginęło ponad 3,8 tys. Libańczyków, większość z nich w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Media i władze informują, że dużą część ofiar stanowią cywile.

Prezydent USA Joe Biden we wtorek ogłosił, że Izrael i Liban przyjęły propozycję zakończenia wojny Izraela z Hezbollahem. Zapowiedział, że porozumienie ma na celu całkowite zakończenie konfliktu.

Tymczasem trwają walki w Gazie, gdzie Izrael walczy z Hamasem. Co najmniej 21 osób zginęło wczoraj w izraelskich atakach na Strefę Gazy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne źródła medyczne. Prezydent USA Joe Biden, ogłaszając rozejm w wojnie Izraela z Hezbollahem, zapowiedział wznowienie wysiłków na rzecz wstrzymania także walk w Gazie.

Co najmniej 13 osób zginęło w nalocie lotniczym na szkołę używaną jako schronisko dla uchodźców mieście Gaza na północy Strefy Gazy, kolejne siedem w uderzeniu na dom w tym samym mieście, jedna osoba została zabita w ataku na miasto Rafah na południu palestyńskiego terytorium - wyliczył Reuters. Wojsko izraelskie nie skomentowało tych ataków.

W trwającej od ponad roku wojnie Izraela przeciwko Hamasowi zginęło już ponad 44,2 tys. mieszkańców Strefy Gazy - poinformowało ministerstwo zdrowia tego terytorium. Izrael rozpoczął ofensywę po ataku 7 października 2023 r., w którym bojownicy Hamasu i innych palestyńskich grup terrorystycznych zabili ok. 1200 osób i porwali 251, z których blisko 97 jest nadal więziona w Gazie.

W najbliższych dniach USA wraz z Turcją, Egiptem i Katarem zamierzają wznowić wysiłki na rzecz zawieszenia broni w Strefie Gazy, uwolnienia zakładników i zakończenia wojny, które odsunęłoby Hamas od władzy - zapowiedział Biden w przemówieniu we wtorek wieczorem. Podczas tego wystąpienia prezydent USA ogłosił, że Izrael i Liban zgodziły się na amerykańską propozycję zawieszenia broni. Walki Izraela z Hezbollahem mają zostać wstrzymane w środę o godz. 4 nad ranem czasu lokalnego.

Premier Benjamin Netanjahu ogłosił we wtorek, że po wejściu w życie rozejmu z Hezbollahem, Izrael zwiększy presję na Hamas, co ma pomóc w uwolnieniu zakładników. Premier zapowiedział, że zostaną spełnione cele wojenne Izraela, czyli wyeliminowanie Hamasu jako siły militarnej i politycznej w Strefie Gazy. Dodał, że przez ponad rok walk izraelskie wojska zabiły tam ok. 20 tys. terrorystów.