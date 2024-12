Watykan: Dziesiąty konsystorz Franciszka

Kościół katolicki ma 21 nowych kardynałów z całego świata. Podczas konsystorza w Watykanie papież Franciszek wręczył w sobotę pierścienie i birety kardynalskie dostojnikom z 17 krajów. Najmłodszy ma 44 lata: to greckokatolicki biskup z Ukrainy Mykoła Byczok, pełniący posługę w Australii, a najstarszy to 99-letni Włoch Angelo Acerbi.

Na początku konsystorza słowa podziękowań dla papieża w imieniu wszystkich nowych kardynałów wygłosił sędziwy Angelo Acerbi, najstarszy mianowany kardynał w historii. Nowi kardynałowie pochodzą z: Włoch, Serbii, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Peru, Argentyny, Ekwadoru, Chile, Brazylii, Japonii, Filipin, Wybrzeża Kości Słoniowej, Algierii, Iranu, Kanady, Indii.

To dziesiąty konsystorz w obecnym pontyfikacie.

W homilii papież przestrzegał przed uleganiem pokusie prestiżu i władzy. "To może się przydarzyć również nam: nasze serce gubi drogę, dając się zaślepić przez urok prestiżu, powaby władzy, zbyt ludzki entuzjazm wobec naszego Pana" - powiedział.

Zwracając się do nowych kardynałów, wezwał: "Troszczcie się o to, aby kroczyć drogą Jezusa. Co to znaczy? Iść drogą Jezusa oznacza przede wszystkim powrócić do niego i postawić go w centrum wszystkiego".

"W życiu duchowym, podobnie jak w życiu duszpasterskim, grozi nam niekiedy skupienie się na dodatkach i zapomnienie o tym, co istotne. Zbyt często rzeczy drugorzędne zajmują miejsce tego, co niezbędne, rzeczy zewnętrzne przeważają nad tym, co liczy się naprawdę, zanurzamy się w działaniach, które uważamy za pilne, nie docierając do istoty" - podkreślił.

Franciszek wskazywał: "Jezus jest fundamentalnym punktem oparcia, środkiem ciężkości naszej posługi, +kardynalnym punktem+, który ukierunkowuje całe nasze życie".

Zachęcał purpuratów, by naśladowali Jezusa, który "spotyka po drodze twarze ludzi naznaczonych cierpieniem, przybliża się do tych, którzy stracili nadzieję, podnosi tych, którzy upadli, uzdrawia tych, którzy są dotknięci chorobą".

"Radość spotkania z innymi, troska o najsłabszych: to musi ożywiać waszą posługę jako kardynałów" - dodał. Apelował do kardynałów, by budowali komunię i jedność. Tę jedność niszczy "robak rywalizacji" - mówił.

"Kierując swój wzrok na was, którzy pochodzicie z różnych historii i kultur i reprezentujecie katolickość Kościoła, Pan wzywa was, abyście byli świadkami braterstwa, twórcami komunii i budowniczymi jedności" - oświadczył papież. "To jest wasza misja"- stwierdził.

Bądźcie "jaśniejącym znakiem w społeczeństwie obsesyjnie skupionym na pozorach i pogonią za pierwszymi miejscami (...), miłujcie się wzajemnie miłością braterską i bądźcie sługami jedni drugich, sługami Ewangelii" - prosił.

Po sobotnim konsystorzu kardynałów w wieku do 80 lat, a więc mających prawo do udziału w następnym konklawe będzie 140, o 20 więcej niż wynosi pułap wyznaczony przez papieża Pawła VI i potwierdzony przez Jana Pawła II.

Z Watykanu Sylwia Wysocka